이상익 함평군수 예비후보 ‘클린선거’ 제안에 이남오 예비후보 ‘환영’

경선 원칙으로 공정경쟁 준수·비방·흑색선전 금지 등 두 후보 모두 공감

이남오 후보, 군민 앞에서 정책과 비전 직접 검증 공개 토론회 다시 제안

이상익 예비후보 0 이상익 함평군수 예비후보

이남오 0 이남오 함평군수 예비후보

6.3지방선거에 나선 이상익 함평군수 더불어민주당 예비후보가 30일 상대 경선 후보인 이남오 예비후보에게 클린선거를 치르자고 제안했다.이상익 예비후보는 "이번 군수선거는 행정통합으로 전남광주의 대격변기를 맞아 함평의 몫을 제대로 챙길 수 있는 전략과 능력을 갖춘 군수를 선출해야 한다"면서 "지역 일꾼을 선출하는 선거를 민주주의 꽃인 지방자치 축제 마당으로 만들어가자"고 제안 배경을 설명했다.그는 "이번 선거에 임하면서 깨끗한 경선 원칙으로 △공정 경쟁 준수 △비방·흑색선전 금지 △금권·조직선거 배제 △결과 승복 △당내 단합 유지 등을 제시했다.이에대해 이남오 예비후보는 이날 이상익 예비후보가 제안한 경선과정에서 '공정하고 깨끗한 선거' 제안에 대해 환영의 뜻을 밝히며, 이를 실질적으로 구현하기 위한 후보 간 정책토론회 개최를 다시 한 번 공식 제안했다.이남오 예비후보는 지난 26일 이상익 예비후보에게 군민의 알 권리를 충족하고 후보자의 자질과 전문성 및 정책 역량을 검증하기 위해 양자 정책토론회를 제안한 바 있다.이 예비후보는 "이상익 후보가 밝힌 공정 경쟁, 비방 금지, 금권선거 배제 등의 원칙은 군민 모두가 바라는 바이며, 이번 선거가 정책과 비전 중심의 선거로 나아가야 한다는 점에서 깊이 공감한다"고 했다.이어 "공정하고 깨끗한 선거를 실현하기 위한 가장 효과적이고 책임 있는 방법은 군민 앞에서 정책과 비전을 직접 검증받는 공개 토론회"라며 "이는 후보자로서 군민의 알 권리를 보장하고, 선택의 기준을 명확히 제시하는 기본 책무"라고 강조했다.한편 함평군수 선거는 더불어민주당 이상익 예비후보와 이남오 예비후보 경선 승자, 조국혁신당 이윤행 전 함평군수, 무소속 이행섭 예비후보와 경쟁하는 3자 구도로 치러질 전망이다.