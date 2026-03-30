사천공항 하늘길 넓힌다

소형항공사 ‘섬에어’ 신규 취항

사천~김포 하루 12회로 증편

김포노선 0 박완수 경남도지사가 사천공항에서 열린 '섬에어'의 사천~김포 노선 신규 취항식에서 인사말을 하고 있다./ 경남도

경남 사천공항의 항공 노선이 대폭 확대되며 서부경남의 수도권 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.30일 사천공항에서 소형항공사 '섬에어'의 사천~김포 노선 신규 취항식이 열렸다.이날 행사에는 박완수 경남도지사를 비롯해 박동식 사천시장, 조규일 진주시장, 최용덕 섬에어 대표 등이 참석해 취항을 축하했다.박 지사는 "이번 취항으로 하루 12편이 운항돼 도민들의 이동 편의가 한층 높아질 것"이라며 "사천공항은 남해안 관광의 핵심 관문인 만큼 항공사 추가 유치와 시설 확충을 지속 추진해 나가겠다"고 강조했다.섬에어가 투입하는 기종은 72인승 'ATR72-600'으로, 전 세계에서 700대 이상 운용되며 안전성을 입증받은 모델이다. 섬에어는 지난 1월 항공기 도입 이후 국토교통부의 안전운항체계 검증을 통과했으며, 비정기편 점검을 마치고 30일부터 본격적인 정기편 운항에 들어간다.이번 증편으로 사천~김포 노선은 기존 하루 4회에서 12회로 늘어난다. 한때 KTX 개통 등으로 위축됐던 사천공항은 지난해 이용객 24만 명을 돌파한 데 이어, 이번 노선 확대를 통해 본격적인 회복세를 탈 것으로 보인다. 섬에어는 향후 사천~제주, 사천~울릉 노선도 순차적으로 개설할 계획이다.경남도는 사천공항 활성화를 위해 단체관광객 유치 인센티브 지원과 관광지 연계 할인 등을 강화하며 지역 경제 활력 제고에 매진할 방침이다.