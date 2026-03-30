현대트랜시스, ‘파트너스 데이’ 개최…“협력사와 톱티어 부품사로”

120개 협력사와 동반성장 방안 모색

[사진자료 1] 현대트랜시스 2026파트너스데이 개최 0 현대트랜시스 임직원들과 주요 협력사 대표들이 지난 27일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 열린 '2026년 파트너스 데이'에서 기념촬영을 하고 있다./현대트랜시스

현대트랜시스는 지난 27일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 주요 협력사 대표를 초청해 '2026년 파트너스 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다.현대트랜시스는 매년 파트너스 데이를 통해 협력사와 굳건한 협력 관계를 재확인하고, 지속가능한 성장을 위한 비전 공유와 동반성장 방안을 모색하고 있다.올해는 '함께 걸어온 길, 함께 나아갈 미래'를 주제로 백철승 대표와 각 부문 사업부장 등 현대트랜시스 주요 경영진과 120여개 협력사 대표들이 참석했다.백철승 대표는 인사말을 통해 "불확실성이 일상화된 시장 환경속에서도 현대트랜시스와 함께해준 협력사의 헌신과 노력으로 지난해 사상 최대 실적을 달성할 수 있었다"며, "앞으로도 협력사와의 동반성장을 경영 최우선 가치로 삼고 긴밀한 협조와 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.행사는 AI 기술을 활용한 에너지 절감, 불량 검사 솔루션 장비 등 협력사의 운영에 실질적 도움을 주는 최신 설비 관람과 기술 소개로 시작했다.현대트랜시스는 AI 기술 도입에 어려움을 겪는 협력사의 스마트 팩토리 구축을 도우며 협력사 경쟁력 강화에 적극 나서고 있다.특히 누구나 쉽게 맞춤형 딥러닝 모델을 만들어 현장에 적용할 수 있도록 개발한 소형 AI검사 장비 'TADA 엣지 솔루션'을 협력사에 지원해 왔다.TADA 엣지 솔루션은 기존 AI 딥러닝 검사장비의 십분의 일 비용으로 설치 가능하며 네트워크 구축 공사, 유지보수 관련 전문 기술자가 필요 없어 중소 협력사도 부담 없이 생산 효율성은 높이고 불량률을 낮출 수 있다.이어진 비전 공유 세션에서 현대트랜시스는 하이브리드와 내연기관으로 재편되는 자동차 시장의 변화를 발판 삼아, 올해를 '글로벌 톱티어 부품사'로 도약하는 원년으로 삼겠다는 청사진을 제시했다.파워트레인 사업은 하이브리드 제품에 집중함과 동시에 전기차 제품까지 전동화 구동 시스템 전 라인업을 구축해, 급변하는 시장 요구에도 기민하게 대응할 수 있는 '글로벌 전동화 시스템 프로바이더'로 거듭날 것을 약속했다.시트 사업은 자율주행차, 소프트웨어중심차(SDV) 등 기술 발전에 따른 핵심부품 개발 역량을 확보하고, 고급화·다기능 시트 제품 전략을 확대해 '이동공간의 새로운 가치와 경험을 제공하는 혁신 리더'로 입지를 공고히 하겠다는 방침이다.비전 달성을 위한 중장기 사업 전략, 구체적 실행 과제는 현대트랜시스 기획, 연구개발, 구매, 품질 등 각 사업 부문장이 발표를 맡았다. 일방적 정보 전달 형식을 벗어나 협력사와 질의응답 시간을 가지며 함께 나아갈 방향성에 대한 공감대를 형성했다.현대트랜시스는 이날 협력사 맞춤형 동반성장 프로그램 '3C-growth' 강화도 약속했다. 3C-growth는 협력 강화, 지속가능한 성장, 소통 강화 등 3대 전략을 바탕으로 협력사의 실질적 성장을 지원하는 프로그램이다.현대트랜시스는 협력사의 자금 유동성 확보를 위해 동반성장펀드를 출연, 최대 10억 원의 대출금리 감면을 지원하며 필요 시 직접 자금 대여를 통해 안정적인 자금 운용을 돕고 있다.협력사의 지속가능한 성장을 위해 해외 판로 개척과 기술 혁신도 지원한다. 해외 온라인 구매상담회, 해외 시장개척단 운영, 해외 미래전략 세미나 개최 등 협력사의 글로벌 네트워크 확대와 매출 성장에 앞장서고 있다.또 현대트랜시스는 협력사와 지속적 소통을 통해 산업 마이스터 육성, ESG·안전·품질 교육 등 협력사 수요기반 맞춤형 프로그램을 고도화하고 있다.한편 현대트랜시스는 지난해 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 받아 자동차 부품업계 중 유일하게 11년 연속 최우수 등급을 획득해 '최우수 명예기업'에 선정됐다.