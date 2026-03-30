정책대결 집중 與, 대여공세 몰두 野

민주, 대응 자제… 경선 과열엔 우려
국힘, 금품수수 등 각종 의혹 정조준
|한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 국회의장 주재 여야 원내대표 회동에 참석하고 있다. /송의주 기자
30일 정치권에 따르면 국민의힘은 이번 지방선거 국면에서 민주당 후보들을 겨냥한 공세 수위를 끌어올리고 있다. 특히 민주당 부산시장 유력 후보인 전재수 의원을 둘러싼 금품수수 의혹을 정조준했다. 국민의힘은 전 의원 관련 의혹 대응을 위한 이른바 '밭두렁 TF(태스크포스)' 구성을 거론하며 공세 전선을 강화하고 있다. 정치권 안팎에서는 국민의힘이 의혹 제기를 넘어 전담 조직 구성까지 시사하며 이른바 '프레임 전쟁'에 본격 착수한 것 아니냐는 해석이 나온다.
전 의원은 해당 의혹과 관련해 피의자 신분으로 검경 합동수사본부 조사 대상에 올라 있다. 경찰은 전 의원 지역 보좌진을 수사하는 과정에서 해당 보좌진이 사무실 PC 하드디스크를 인근 밭에 버린 정황을 포착한 것으로 전해졌다.
국민의힘 지도부도 공세의 최전선에 나서고 있다. 김민수 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "전 의원의 지역보좌관은 당황해서 밭두렁에 하드디스크를 버렸다고 하는데 지역 사무실 근방에 밭이 없다"며 "최소한 전방 4km 이내의 밭이 어디에 있는지 확인해 수색을 시작해 보려 한다"고 말했다.
이와 함께 국민의힘은 '보은성 수의계약 의혹'이 제기된 정원오 민주당 서울시장 경선 후보와 드루킹 댓글조작 사건으로 실형을 선고받았던 김경수 경남지사 예비후보 등을 향한 공세도 이어가고 있다.
반면 민주당은 국민의힘의 공세에 대해 공식 대응을 자제하는 기류다. 이번 선거에서 비교적 유리한 구도를 점하고 있다는 판단에 따라 상대의 프레임에 휘말리지 않겠다는 전략으로 풀이된다. 여권 관계자는 "국민의힘이 제기하는 각종 의혹에 굳이 맞대응해서 확대 재생산할 필요가 없다"며 "선거에서 우위를 점하고 있는 진영의 전략은 정책대결"이라고 말했다.
다만 경선 후보들 간 내부경쟁은 한층 격화되는 양상이다. 지역별로 보면 최대 격전지인 서울시장 경선에서 네거티브 공방이 두드러진다. 박주민·전현희 경선 후보는 '선두 주자'인 정원오 후보를 향한 공세를 이어가며 내부 긴장감을 높이고 있다.
박상병 정치평론가는 "국민의힘은 선거 판세가 불리하다고 판단해 판을 흔들기 위해 상대 후보를 겨냥한 공세에 집중하고 있는 것"이라며 "반면 민주당은 선거 구도가 유리하다고 보고 상대를 향한 네거티브보다 정책과 이슈로 평가받겠다는 전략을 택한 것"이라고 말했다.