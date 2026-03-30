부동산·추경·檢개혁 정조준… ‘1일 2메시지’ 볼륨 높이는 野

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 최근 장 대표는 민생 이슈와 대여 공세를 결합, 하루 2번씩 메시지를 발표하는 정부정책 투쟁 행보에 나섰다. /송의주 기자