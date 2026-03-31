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[포토] 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표하는 오세훈 서울시장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 31. 11:01

오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표11
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다.

오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 열린 무주택 시민 주거안정 종합대책 기자설명회에 참석하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 열린 무주택 시민 주거안정 종합대책 기자설명회에서 참석한 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표5
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표1
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표9
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표3
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표
오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 무주택 시민 주거안정 종합대책을 발표하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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