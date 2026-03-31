[포토] 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표하는 오세훈 서울시장

오세훈 시장 무주택 시민 주거안정 종합대책 발표 0 오세훈 서울시장이 31일 서울 중구 서울도시건축전시관에서 열린 무주택 시민 주거안정 종합대책 기자설명회에서 참석한 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자