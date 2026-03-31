장동혁, 우원식 개헌 ‘반대’…“李대통령 연임 전단계 아니냐”

禹 "전 의원 친필서한 발송…내달 7일 발의·5월 본회의 처리 목표"
장 대표는 이날 국회에서 우 의장과의 비공개 회동 직후 기자들과 만나 "이렇게 급하게 원포인트 개헌을 밀어붙이는 게 혹시나 헌법 부칙을 개정해 '이재명 대통령 연임'으로 가기 위한 그 전단계가 아니냐는 의심도 들 수밖에 없다"고 말했다.
장 대표는 절차적 정당성 문제도 제기했다. 그는 "어떤 내용으로 개헌할지 보다 더 중요한 건 개헌이라는 상징성과 무게에 비춰 볼 때 국민적 합의를 이루는 과정이 필요하다고 생각한다"며 "국회에서 개헌 특위도 구성돼 있지 않고, 특위에서 어떤 논의를 진행한 적도 없다"고 지적했다.
이어 "개헌은 70~80% 이상의 국민적 동의를 전제로 해야 한다. 충분한 공론화 없이 밀어붙이는 방식은 맞지 않다"며 "민생을 위해 머리를 맞대도 부족한 시점인데, 모든 이슈를 빨아들이는 개헌으로 가는 건 시기적으로도 절차적으로도 우려가 있다"고 강조했다.
그러나 우 의장 측은 이날 장 대표가 떠난 뒤 기자들과 만나 권력구조 등 민감한 사안은 추후로 미루고, 국민적 공감대가 형성된 사안부터 먼저 개정해 '개헌의 문'을 열어야 한다는 입장을 고수했다.
조오섭 국회의장 비서실장은 "우 의장은 장 대표에게 단계적 개헌의 필요성을 말했고, 동의되는 것부터 시작했으면 좋겠다고 했다"며 "이번 개헌은 문을 여는 개헌으로, 이후 개헌과 지방선거가 더불어 이뤄지면 개헌 특위를 구성해 권력구조 등 여러 논의를 이어갈 수 있다"고 강조했다.
특히 우 의장 측은 12·3 비상계엄 관련 국회의 통제 권한을 강화하는 방안이 포함될 경우 국민의힘이 갖게 될 '정치적 의미'도 있다고 강조했다.
조 실장은 "국회의 계엄 승인권을 강화하는 것은 과거 윤석열 전 대통령의 계엄과 선을 긋는 모습으로 국민에게 비칠 수 있다는 취지의 설명이 있었다"고 말했다. 이에 장 대표는 절차적 정당성을 거듭 언급한 것으로 알려졌다.
우 의장은 국민의힘을 포함한 전 의원을 대상으로 친필 서한을 발송했고, 개헌안 의결에 필요한 3분의 2 이상(295명 중 197명) 동의를 확보하기 위해 지속적으로 접촉하겠다는 방침이다. 개헌안을 내달 7일까지 발의하고 5월 11일 본회의에서 의결하겠다는 계획이다.
이는 5월까지 약 한 달의 시간이 있는 만큼 발의 이후에도 가능한 시점까지 협의를 계속 이어나가겠다는 것으로 읽힌다.
우 의장은 이날 오후 2시 국회의장 접견실에서 개헌추진을 위한 제정당 원내대표 기자회견을 갖고 개헌 공개 방식 등을 밝힐 예정이다.