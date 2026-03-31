107년 전 열정 다시 한번…군포시, 3.31만세운동 기념식 개최

군포시_331만세운동기념식 0 하은호 군포시장이 31일 군포역 앞 항일독립만세운동 기념탑 앞에서 열린 군포 3.31만세운동 107주년 기념식에 참석해 인사말을 하고 있다. /장이준 기자

군포3.31만세운동 재현 0 하은호 군포시장(가운데)이 31일 군포 3.31만세운동 107주년 기념식에 앞서 식전행사로 진행된 만세운동에 참석해 대한독립만세를 외치고 있다. /장이준 기자

107년 전 독립을 향한 우리 민족의 결연한 의지를 보여준 대한독립 만세 함성과 태극기 물결이 31일 경기 군포역 앞 항일독립만세운동 기념탐 일대에서 재연됐다.군포시에 따르면 이날 행사는 1919년 3월 31일 2000여명의 선조들이 군포장에 모여 대한독립만세를 외치며 행진하다 일본 경찰의 발포에 맞서 싸운 역사적 현장에서 군포의 독립운동사를 재조명하기 위해 열렸다. 행사는 군포시가 주최하고 대한민국광복회 군포시지회와 (사)한국예총 군포지부가 공동 주관했다.이날 행사에는 하은호 시장, 김귀근 시의회 의장, 시민 250여명이 참여한 가운데 식전 행사로 만세운동 재연과 기념식 순으로 개최됐다. 부대행사로는 역사사진 및 공모전 작품 전시, 군포역전시장 이벤트 행사 등이 진행됐다.하 시장은 축사에서 "역사를 기억하는 도시는 미래를 발전시킬수 있다"며 "군포장의 3.31 만세운동은 세계 최대의 비폭력운동인 3.1운동의 불씨를 퍼뜨린 자랑스러운 역사"라고 말했다. 이어 그는 "시민 모두가 주인의식과 자긍심을 가지고 선열들의 숭관 정신을 이어가는데 한 뜻이 돼달라"고 덧붙였다.