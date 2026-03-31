경제행보 이어가는 백주선 남양주시장 예비후보…산은 회장 만나 정책 건의

백주선남양주예비후보_산은회장면담 0 백주선 남양주시장 예비후보(오른쪽)가 지난 30일 서울 여의도 한국산업은행을 찾아 박상진 회장과 남양주 경제 현안 해결방안에 대한 논의를 하고 있다. /백 예비후보 선거캠프

남양주시장 선거에 출마한 백주선 예비후보(더불어민주당)가 지역경제 활성화를 위한 행보를 이어가고 있다.31일 선거캠프 관계자에 따르면 백 예비후보는 전날 서울 여의도 한국산업은행에서 박상진 회장을 만나 남양주의 경제현안 해결과 첨단산업 유치를 위한 정책 건의서를 전달했다.이 자리에서 백 예비후보는 남양주 지역경제 활성화를 위해 산업은행의 적극적인 협력이 필요하다는 점을 역설하며, 박 회장으로부터 해당 사안들을 깊이 있게 검토하겠다는 긍정적인 답변을 이끌어냈다.백 예비후보가 이날 전달한 정책 건의서에는 스타트업 육성의 산실인 'KDB NextONE' 왕숙 캠퍼스 유치, 왕숙 벤처 전용 정책펀드 조성, 산업은행 남양주 지점 설치 및 기업금융 전문센터 강화 등 남양주를 '창업과 기업 성장의 메카'로 탈바꿈시키기 위한 세 가지 핵심 과제가 담겼다.백 예비후보는 "그동안 남양주는 낮은 재정자립도를 변명 삼아 새로운 도전을 주저해 왔다"며 "단순한 제안에 그치지 않고 담대한 비전과 과감한 실행력으로 실질적인 경제 도약을 이뤄내겠다"고 말했다. 이어 "산업은행과의 긴밀한 협력을 바탕으로 남양주의 경제 지도를 넓히는 것이야말로 남양주특례시 실현을 향한 힘찬 첫걸음이 될 것"이라고 덧붙였다.