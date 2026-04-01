“장애인 정책 확 바꿉니다”…의정부시, 통합형 복지정책 구축

1일 의정부시에 따르면 최근 개최한 '2026년 제1차 장애인복지위원회'를 통해 4개 핵심 계획을 확정했다. 장애인 정책 전 분야를 총체적으로 살펴보는 자리가 됐다는 게 의정부시 측의 설명이다.
이번 4개 계획은 자립, 돌봄, 인권, 가족 지원이 연계된 구조로 설계됐다. 정책 간 연계를 통해 생애주기 전반에서 지원 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
고령 장애인 증가에 대비해선 돌봄·건강·소득보장을 연계한 정책 구조로 정비하고 고령 장애인의 안정적인 생활 기반 마련에 중점을 두기로 했다. 의정부시 등록 장애인은 약 2만2360명(전체 인구의 약 4.8%)으로, 고령 장애인의 비중이 지속적으로 증가하고 있다는 점을 감안해서다.
장애인 일자리 확대를 위해서는 올해 장애인 일자리를 141명 규모로 확대하고, 약 22억원의 예산을 투입해 공공 및 민간 영역에서 지속 가능한 고용 기반을 확충할 예정이다. 직업재활시설 7곳 운영(약 45억원)을 통해서도 직무 훈련과 근로환경 개선을 병행해 자립을 지원한다.
발달장애인 맞춤형 지원 강화책으로 발달장애인을 대상으로 총 636억원 규모의 지원체계를 구축하고, 최중증 발달장애인을 위한 주간 1:1 맞춤 돌봄서비스(약 3억원)를 도입한다. 발달재활서비스 바우처 1064명 지원(약 24억원), 장애인 활동지원 서비스 1705명 지원(약 446억원) 등을 통해 돌봄과 자립 기반도 강화하기로 했다.
장애인 인권 정책도 일상 중심으로 확대된다. 시는 총 289억원 규모의 예산을 투입해 장애인연금 2822명(약 108억원), 장애수당 등 사회보장 제도를 강화하고, 이동권 개선과 무장애(배리어프리) 환경 조성, 인식 개선 교육 등을 병행한다.
장애인가족 지원 확대를 위해선 총 144억원 규모의 예산을 투입해 최중증 발달장애인 통합돌봄(약 7억원), 발달재활서비스 바우처(약 24억원), 장애인가족지원센터 운영(약 1억원) 등 돌봄, 상담, 교육, 재활 서비스를 연계한 지원체계를 구축할 계획이다.
의정부시 관계자는 "이번 계획은 장애인의 삶을 중심으로 정책을 정비한 데 의미가 있다"며 "앞으로도 자립과 돌봄, 인권, 가족 지원이 연계된 정책을 통해 시민이 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.