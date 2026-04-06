구광모 인재경영 철학 담은 LG 에이머스, 참가자 2만명 돌파

4~5일 경기 이천서 해커톤 개최

AI 엑사원 경량화모델 개발 등 AI 교육 실현

채용박람회도 함께 진행…경쟁력 제고

[사진①] LG가 4일부터 1박 2일 일정으로 경기도 이천 LG인화원에서 LG 에이머스(Aimers) 해커톤을 진행했다 (1) 0 LG그룹이 지난 4일 경기도 이천 LG인화원에서 인재 육성 프로그램' LG에이머스'를 진행했다. /LG

LG그룹이 주최하는 청년 AI 인재교육 프로그램 'LG에이머스(Aimers)' 참가자가 2만 명을 넘어섰다. 구광모 ㈜LG 대표이사의 '세상을 바꾸는 기술과 혁신은 인재에서 시작된다'는 철학을 담아 시작된 LG 에이머스는 AI 인재교육 대표 교육과정으로 자리잡고 있다. LG는 오는 2030년까지 5만명 이상의 인재를 육성해 국가 AI 산업 발전 주축이 될 수 있는 지원을 지속하겠다는 계획이다.6일 LG에 따르면 회사는 경기도 이천 LG인화원에서 지난 4일부터 1박2일 일정으로 LG 에이머스(Aimers) 해커톤을 개최했다. AI 기술로 산업 난제를 해결하는 실전형 프로그램으로, 구광모 대표의 인재 육성 철학을 반영한 대표적 교육 과정이다.LG에이머스는 2022년 하반기에 시작해 올해 상반기까지 2만 명이 넘는 청년들이 참가했다. 올해 대회에는 8기 지원자 2339명 중 온라인 교육부터 해커톤 온라인 예선까지 통과한 94명의 청년이 참여했다.이번 주제는 LG AI연구원이 출제한 '엑사원(EXAONE) 경량화 모델 개발'이다. AI 모델의 성능과 정확도는 유지하면서도 모델의 크기는 줄이고, 추론 속도는 개선하는 최적화 기술로, 노트북과 스마트폰 등 개별 기기 내부에서 AI 모델을 독립적으로 구동하기 위한 핵심 기술이다.대회 참가자들은 총 27개의 '경량화 엑사원'을 개발했다. LG는 성능이 검증된 경량화 모델들은 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼인 '허깅페이스(Hugging Face)'에 공개해 글로벌 개발자들이 실제로 활용해 볼 수 있도록 할 예정이다.LG 관계자는 "거대언어모델 경량화 기술이 실제 기업 현장에서 수요가 매우 높지만, 밀도 있는 교육을 받으며 실전 경험을 쌓기 어려운 분야"라며, "청년들의 AI 업계 취업 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.LG는 모델의 성능과 코드 평가, 구두 발표를 통해 상위 수상 3개 팀에게 총 1000만 원의 상금을 수여했으며, 이들에게 LG 입사 지원 시 서류 전형 면제 혜택을 제공할 예정이다. 대상인 고용노동부 장관상은 박서희·조하영·손민주 씨가 수상했다.수상자들은 "다른 해커톤이 실력 중심으로 평가되는데 비해 에이머스는 공부하려는 의지만 있으면 온라인으로 공부를 하면서 실력을 쌓을 수 있어서 좋았다"며, "LLM을 깊게 알지 못했지만, 학교에서 접하기 어려운 최신 기술을 유명 교수진의 강의로 체계적으로 접하면서 시야가 넓어졌고, 꼭 한 번 참여해보라고 얘기하고 싶다"고 말했다.이튿날에는 LG AI연구원, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS 등 주요 계열사 8곳이 참여하는 채용 박람회도 진행됐다. 각사 인사담당자들은 참가자들에게 채용 정보를 공유하고, 인재 풀 등록도 안내했다.