민주당, 김해시장 정영두·창원시장 송순호 후보 확정

6일 경남도당 경선 결과 발표

정영두 “송유인 후보와 원팀으로 압승”

정영두 확정 0 더불어민주당 김해시장 후보로 확정된 정영두 전 노무현 정부 청와대 행정관이 인사말을 하고 있다./ 허균 기자

더불어민주당 경남도당 공직선거후보자추천관리위원회는 6일 기초단체장 경선 결과를 발표하고 김해시장 후보에 정영두 전 노무현 정부 청와대 행정관, 창원시장 후보에 송순호 전 창원시의원을 각각 확정했다.이번 경선은 지난 4일부터 이틀간 권리당원과 안심번호 선거인단 투표를 각 50%씩 반영해 진행됐다.김해시장 후보로 확정된 정영두 후보는 당선 소감을 통해 "성원해준 김해시민과 당원 동지들께 감사드린다"며 "선전하며 아쉽게 양보한 송유인 후보와 지지자들께도 감사 인사를 전한다"고 밝혔다. 이어 "민주당은 원팀이다"며 "송유인 후보를 잘 모시고 원팀의 힘으로 김해에서 압승하겠다"고 강조했다.진주시장 후보로는 갈상돈 전 진주시갑 지역위원장, 남해군수 후보 류경완 도의원, 함양군수 후보 서필상 전 부대변인이 선출됐다. 과반 득표자가 나오지 않은 사천시장(정국정·최상화)과 밀양시장(이주옥·정무권)은 오는 11일부터 이틀간 결선을 치러 최종 후보를 가린다. 양산시장 경선은 김일권, 박대조, 조문관, 최선호 예비후보 등 4명이 본경선 대상자로 압축됐다.허성무 도당 위원장은 "공정성과 투명성을 최우선으로 경선을 진행했다"며 "원팀의 힘으로 본선에서 반드시 승리하겠다"고 말했다. 도당은 후보가 확정된 지역을 중심으로 본격적인 선거 체제에 돌입해 본선 승리를 다질 방침이다.