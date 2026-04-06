[포토] 오세훈 시장, 지하철 혼잡 개선 ‘무선통신 제어시스템’ 점검

오세훈 시장 서울교통공사 관제센터 방문9 0 오세훈 서울시장이 성동구 서울교통공사 본사 제2관제센터를 찾아 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장 서울교통공사 관제센터 방문3 0 오세훈 서울시장이 성동구 서울교통공사 본사 제2관제센터를 찾아 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장 서울교통공사 관제센터 방문5 0 오세훈 서울시장이 성동구 서울교통공사 본사 제2관제센터를 찾아 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장 서울교통공사 관제센터 방문 0 오세훈 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 본사 제2관제센터를 찾아 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 본사 제2관제센터를 찾아 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다.