“일 잘하는 젊은 도의원, 다시 나섭니다”…이은주, 재선 도전 선언

구리시 0 이은주 경기도의회 의원이 6일 구리시 제2선거구 선거관리위원회에 예비후보 등록을 한 후 포즈를 취하고 있다. /이은주 의원 선거캠프

경기도의회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)이 본인의 지역구인 구리시 제2선거구(교문2동, 수택1·2·3동) 재선 도전을 밝혔다.7일 경기도의회에 따르면 이 의원은 전날 구리시 선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원 선거 예비후보 등록을 마친 후 출마의 변을 통해 '일 잘하는 젊은 도의원'을 전면에 내세우며 재선 의지를 내비쳤다.이 의원은 제11대 경기도의원 재임 기간 동안 교육행정위원으로서 학교 현장을 중심으로 한 의정활동을 이어왔다. 특히, 교육환경 개선, 학교 시설 점검, 교육 관련 예산 확보 등 현장 밀착형 정책을 지속적으로 추진해 왔으며, 구리시의 오랜 숙원인 '구리교육지원청 분리·신설 추진'에도 앞장서 왔다.또한 토평2지구와 수택동 재개발 등 대규모 도시개발에 대응해 학교를 단순한 교육시설이 아닌 미래형 교육 인프라로 구축해야 한다는 정책 방향을 제시하며, 신도시 교육환경에 대한 선제적 대응 필요성을 강조해왔다.이 의원은 "구리의 교육과 도시 변화는 이제 시작 단계"라며 "지금 멈추면 그동안 쌓아온 기반이 흔들릴 수 있다"고 밝혔다. 이어 "일을 해본 사람, 결과를 만들어 본 사람이 연속성을 가지고 끝까지 책임져야 한다"며 재선 출마의 배경을 설명했다.그러면서 그는 "젊기에 더 빠르게 움직이고, 일 잘하기에 반드시 결과로 답하겠다"며 "구리의 변화를 완성하기 위해 다시 한 번 시민의 선택을 받겠다"고 밝혔다.