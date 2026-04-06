김경수 경남도지사 후보, 농가 고유가 위기 극복 위해 국회와 예산 협의

추경 미반영 항목 증액 건의

김경수 0 김해 대동 화훼농가를 찾은 김경수(오른쪽) 더불어민주당 경남도지사 후보가 농민과 대화를 나누고 있다./ 허균 기자

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보는 고유가 위기 극복을 위해 정부 추경안에 누락된 농가 지원 예산을 국회와 직접 협의해 증액하기로 했다.김 후보는 6일 오전 경남 김해시 대동면 화훼농가를 찾아 간담회를 갖고, 수산업과 물류에 이어 농업 현장까지 확산한 유가 상승 충격을 점검했다.김 후보는 현장에서 "정부 추경안은 현장 체감 피해에 비해 예산이 부족하게 편성됐다"며 "국회 심의 과정에서 보완될 수 있도록 현장 의견을 바탕으로 직접 협의하겠다"고 강조했다. 실제 김해 한 화훼농가는 전기료 등 운영비가 30% 증가해 월 130만 원 이상의 추가 부담이 발생한 것으로 나타났다.특히 김 후보는 이번 추경에서 제외된 비닐, 포장재 등 석유 의존 원부자재 항목에 주목했다. 그는 "제도적 한계로 지원에서 빠진 항목들을 국회 상임위 심사 과정에서 증액 건의하겠다"며 "정부 지원이 충분하지 않다면 경남도와 경남 김해시 차원의 추가 지원 방안도 검토하겠다"고 덧붙였다.김 후보는 민주당 경남도당 비상경제·민생대응본부를 통해 확인된 유가연동보조금 확대 등 경남 맞춤형 예산안을 국회에 전달했다. 해당 안건은 이번 주 국회 추경 심사에서 증액 논의가 본격화될 팩트다. 김 후보는 국회와 상시 소통 체계를 구축해 실질적인 예산 확보에 총력을 다할 계획이다.