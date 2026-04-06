김경수 경남도지사 후보, 농가 고유가 위기 극복 위해 국회와 예산 협의

김 후보는 6일 오전 경남 김해시 대동면 화훼농가를 찾아 간담회를 갖고, 수산업과 물류에 이어 농업 현장까지 확산한 유가 상승 충격을 점검했다.
김 후보는 현장에서 "정부 추경안은 현장 체감 피해에 비해 예산이 부족하게 편성됐다"며 "국회 심의 과정에서 보완될 수 있도록 현장 의견을 바탕으로 직접 협의하겠다"고 강조했다. 실제 김해 한 화훼농가는 전기료 등 운영비가 30% 증가해 월 130만 원 이상의 추가 부담이 발생한 것으로 나타났다.
특히 김 후보는 이번 추경에서 제외된 비닐, 포장재 등 석유 의존 원부자재 항목에 주목했다. 그는 "제도적 한계로 지원에서 빠진 항목들을 국회 상임위 심사 과정에서 증액 건의하겠다"며 "정부 지원이 충분하지 않다면 경남도와 경남 김해시 차원의 추가 지원 방안도 검토하겠다"고 덧붙였다.
김 후보는 민주당 경남도당 비상경제·민생대응본부를 통해 확인된 유가연동보조금 확대 등 경남 맞춤형 예산안을 국회에 전달했다. 해당 안건은 이번 주 국회 추경 심사에서 증액 논의가 본격화될 팩트다. 김 후보는 국회와 상시 소통 체계를 구축해 실질적인 예산 확보에 총력을 다할 계획이다.