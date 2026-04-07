심덕섭 예비후보 등록 “고창의 미래 완성위해 다시 선택받겠다”

심덕섭 0 심덕섭 고창군수가 6·3 지방선거 고창군수 예비후보 등록을 마친 후 엄지척을 하며 승리를 다짐하고 있다. /신동준 기자

심덕섭 고창군수가 지난 6일 고창군선거관리위원회를 찾아 6·3 지방선거 예비후보 등록을 마치고 본격적인 재선 행보에 나섰다.심 예비후보는 "지난 4년 동안 군민모두가 행복한 활력넘치는 고창을 만들기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "민선 8기에서 다진 성장의 초석을 바탕으로 고창의 미래를 완성하기 위해 다시 한번 군민의 선택을 받고자 한다"고 출마의 변을 밝혔다.특히 그는 이번 선거의 핵심 가치로 '책임과 현장중심 행정'을 꼽았다. 그는 "말보다는 행동으로, 정확하고 신속한 행정 처리로, 눈부신 변화와 성장으로 군민들에게 실무 능력을 인정받아온 만큼, 초심을 잃지 않고 꾸준히 현장에서 답을 찾겠다"고 강조했다.그러면서 "이번 민주당 고창군수 경선은 고창의 비전을 더 분명히 세우고 더 큰 승리를 준비하는 단단한 과정이 돼야 한다"며 "상대 후보를 존중하는 '아름다운 경선'으로 민주당의 실력과 품격을 보여주고 경선 후에는 하나로 뭉치는 원팀으로서 본선 압승을 견인하겠다"고 덧붙였다.한편 심 예비후보는 오는 11일 고창읍 중거리당산로에 마련된 선거사무소에서 개소식과 공약 발표 등을 통해 구체적인 지역 발전 로드맵을 군민들에게 공개할 예정이다.심 군수가 예비후보로 등록함에 따라 선거 때까지 김영식 부군수가 고창군 행정을 책임진다.