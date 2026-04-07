강원도 비상경제대책본부 가동...김진태 지사 직접 지휘

20260406 출입기자 간담회(김진태도지사 - 기자실) (3) (1) 0 김진태 지사가 6일 기자간담회에서 비상대응체계 가동 의지를 밝히고 있다./강원도

중동전쟁 장기화로 인한 국제유가 상승과 에너지 공급 불안에 강원도가 적극 대응한다. 강원도는 기존 경제부지사 중심의 '비상경제 TF'를 도지사가 직접 지휘하는 '비상경제 대책본부'로 격상하고 본격적인 비상대응 체계에 돌입했다고 7일 밝혔다.이번 조치는 단순한 상황 모니터링을 넘어 실국 단위의 총력 대응 체계를 구축해 지역 경제에 미칠 충격을 최소화하겠다는 의지다.기존 소규모 TF 체제에서 벗어나 이제는 도청 내 주요 실국이 모두 참여하는 매머드급 컨트롤타워가 가동된다. 경제, 산업, 농업, 건설, 관광 등 8개 핵심 분야에 대해 9개 실국이 협력하는 구조로 개편됐다.3대 전략 기조로는 △선제적 대응 △민생 최우선 △속도 중심을 원칙으로 삼았다. 6대 집중 분야는 △물가 등 민생경제 안정 △수출기업 긴급 금융지원 △에너지·생활물가 수급 △산업·고용 안정 △농·어업 경영 안정 △공공부문 선도대응을 중심으로 대책을 강구한다.도는 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원책과 공공 부문의 고통 분담 방안을 동시에 내놨다.원자재 가격 상승과 물류 피해를 겪는 수출기업을 위해 지난달부터 100억원 규모의 중소기업육성자금을 마련해 긴급 수혈에 나섰다. 위축된 지역 경기를 살리기 위해 상반기 중 전체 재정의 70%를 조기 집행하는 공격적인 재정 정책을 펴기로 했다.김 지사는 "중동전쟁은 우리 안방의 물가와 직결되는 사안이다. 단순히 보고만 받는 단계를 지나, 지사가 직접 본부장을 맡아 실국 간의 칸막이를 없애고 즉각적인 해결책을 내놓아야 한다고 판단했다. 상황을 꼼꼼히 챙겨 도민들의 장바구니 물가를 더는데 행정력을 쏟겠다"고 밝혔다.도는 8일 회의를 통해 분야별 세부 대책을 확정하고 현장에 즉시 투입할 계획이다.