일할 곳 많은 구리시 만든다…올해 2만1438개 일자리 창출 도전

지역경제 활성화, 신산업 유입 등 5대 전략에 586억원 투입

구리시_일자리박람회 0 백경현 구리시장(오른쪽 두번째)이 지난해 10월 31일 구리시체육관에서 열린 '2025년 구리시 일자리박람회'에 참석해 행사 진행 상황을 점검하고 있다. /구리시

경기 구리시가 올해 총 586억원을 투입해 2만1438개의 일자리를 창출한다.구리시는 7일 이 같은 내용의 '2026년 지역 일자리 목표 및 세부 추진계획'을 공시했다.이번 계획은 인구감소와 고령화, 청년층의 다른 지역 유출, 산업기반 부족 등 지역 노동시장 여건을 반영해 마련한 점이 눈에 띈다. 구리시는 전체 사업체의 96%가 10인 미만 소규모 사업장이고, 취업자의 63.8%가 서울 등 다른 지역으로 통근하고 있어 지역 내 양질의 일자리 확충이 주요 과제로 꼽혀 왔다.구리시는 올해 '시민의 삶의 질이 향상되는 일자리'를 비전으로 △지역경제 활성화를 통한 일자리 유지 △신산업 유입을 통한 미래형 일자리 창출 △근로환경 개선을 통한 고용안정 △취약계층 맞춤형 일자리 지원 강화 △청년 역량 강화를 통한 청년실업 해소 등 5대 전략을 중점 추진할 계획이다.먼저 지역경제 활성화를 위해 전통시장 시설 환경 개선과 상권 활성화 사업을 추진하고, 소상공인 특례 보증 및 이자 지원, 사회적경제 기업 창업아카데미 운영 등을 통해 지역 내 일자리를 안정적으로 유지할 방침이다.또한 구리토평한강 공공주택지구 스마트 그린시티 조성, E-커머스 기반 첨단도시 구축, 반려동물문화센터 조성, 인창천 생태하천 복원 등 도시 기반 사업과 연계해 미래형 일자리를 발굴할 계획이다. 아울러 권역별 건강생활지원센터 확충 등 생활밀착형 공공서비스 분야에서도 일자리 창출을 확대해 나간다.이와 함께 노동자 권익 보호와 일·생활 균형을 위한 근로환경 개선에도 힘쓴다. 출산 지원금 확대, 이동 노동자 쉼터 운영, 노동자종합지원센터 운영, 8호선 환승주차장 건립 등 정주 여건 개선을 통해 안정적인 고용 환경을 조성할 예정이다.특히 청년, 여성, 중장년, 노인 등 계층별 특성을 고려한 맞춤형 일자리 지원에 집중한다. '경력 이음 사례 관리' 사업을 신규 추진해 경력 보유 여성의 취업을 지원하고, 노인 일자리, 공공근로, 지역공동체 일자리, 중장년 일자리 사업 등을 통해 취업 취약계층의 생계 안정과 사회참여를 돕는다.또한 청년내일센터 운영과 청년 성장프로젝트를 지속 추진하고, 공드린주방 및 구리농수산물공사 청년 직무 실습 등을 통해 청년의 취업과 창업을 적극 지원할 계획이다.구리시 관계자는 "양질의 일자리는 지역 경쟁력의 핵심이자 최고의 복지"라며 "청년부터 중장년, 여성과 어르신까지 누구나 안정적으로 일할 수 있도록 지역 여건에 맞는 맞춤형 일자리 정책을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.