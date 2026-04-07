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본보 정재훈 기자, 한국보도사진전 전시작 선정

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박지숙 기자

승인 : 2026. 04. 07. 14:26

본사 정재훈 기자 사진, 제62회 한국보도사진전 선정
보도사진전
서울 종로구 광화문광장에서 7일 열린 제62회 한국보도사진전 선정된 본사 사진을 배경으로 오세훈 서울시장(왼쪽)과 정재훈 아시아투데이 사진기자가 기념 촬영을 하고 있다./송의주 기자
오세훈 서울시장이 7일 오전 서울 종로구 광화문 놀이마당 전시장(세종대왕 동상 옆)에서 열린 제62회 한국보도사진전 개막식에 참석했다. 이 자리에서 본사 정재훈 기자의 사진이 이번 사진전 전시작으로 선정돼 눈길을 끌었다.

선정된 사진은 지난해 6월 8일 오 시장이 6.25 전쟁 UN 참전용사 후손들에게 서울시가 조성 중인 '감사의 정원' 사업의 의미를 설명하고 자유와 평화의 가치를 나누는 현장을 담은 작품이다.

한국사진기자협회는 2025년 한 해 동안 보도된 서울시장 관련 보도 사진 중 정 기자의 보도사진을 전시작으로 선정했다.

[포토] 오세훈 시장, 광화문광장서 6·25전쟁 참전국 후손들과 함께
오세훈 서울시장이 지난해 6월 8일 서울 종로구 광화문광장에서 6·25 전쟁 유엔 참전국 후손 교류캠프 참가자들에게 6·25 전쟁 22개 참전국과 국내외 참전용사들을 기리기 위해 조성될 감사의 정원 소개 후 기념촬영을 하고 있다. 이 사진은 7일 열린 제62회 한국보도사진전에 선정됐다. /정재훈 기자
한국사진기자협회가 주최한 이번 사진전은 한 해 동안의 주요 취재 현장을 담은 보도사진 작품들이 전시되며 오는 12일까지 계속된다.

오세훈 보도사진전_정재훈 기자
본사 정재훈 기자가 제62회 한국보도사진전에 선정된 사진을 오세훈 시장에게 설명하고 있다.
오 시장은 개막식 축사에서 "보도사진은 한 장의 사진이 열 사설 부럽지 않을 만큼 기록을 넘어 시대를 증언하는 강력한 힘"이라며 "사진기자 여러분이 기록하는 이 도시의 하루가 더 안전하고 희망찬 이야기로 채워질 수 있도록 서울시도 최선을 다할 것"이라고 말했다.

사진4. 오세훈 서울시장이 7일(화) 열린 「제62회 한국보도사진전 오늘의 보도사진, 내일의 역사가 되다」에서 전시를 관람하고 있다.
오세훈 서울시장이 7일 열린 '제62회 한국보도사진전'에서 전시를 관람하고 있다./서울시
박지숙 기자

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