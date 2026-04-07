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산업

서울 휘발유 가격, 중동 전쟁 여파로 2000원 돌파...기름값 들썩

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배석원 기자

승인 : 2026. 04. 07. 14:48

서울 지역 휘발유 평균 가격 L당 2000선 넘어
서울ON 기름값
서울 시내 한 주유소의 휘발유와 경유 가격이 2000원에 육박하고 있다. /정재훈 기자
중동 전쟁 여파로 기름값이 상승세를 이어가며 전국 휘발유 가격이 2000원 대 진입을 노리고 있다.

7일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 낮 12시 기준 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 1966.91원으로 전일 대비 8.54원 올랐고, 경유 가격은 1958.15원으로 전날 대비 8.94원 오른 것으로 집계됐다.

같은 시간 서울 평균 휘발유 가격은 20011.54원으로 전일 대비 11.15원 오르며 2000원 선을 돌파했다. 경유는 1981.46원으로 전일 대비 13.46원 상승한 것으로 나타났다.

특히 서울 평균 휘발유 가격이 2000원대를 기록한 것은 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 고유가가 지속됐던 2022년 7월 25일 이후 약 3년 8개월 만이다.

현재 전국 평균 휘발유 가격이 가장 높은 지역은 제주로 리터당 평균 2020.10원으로 전일대비 5.34원으로 올랐다. 제주 지역의 평균 경유 가격은 1996.26원으로 전일 대비 8.34원 올랐다.

석유공사가 운영하는 오피넷의 전국 평균 휘발유·경유·LPG 등 유가 가격은 오전 9시, 낮 12시, 오후 4시와 5시, 새벽 1시 등 시간대별로 반영된다. 기준 가격은 전일 오후 4시 통계를 기준으로 하고 있다.

이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1964.7원으로 전날보다 6.4원 올랐고 같은 시각 경유 가격은 6.4원 상승한 1955.6원으로 시작했다.


배석원 기자

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