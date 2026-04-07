세교2신도시 치안 인프라 확충 속도… 오산시 국회에 지원 요청

국회 찾아 재정경제부 소유 공공청사 부지 조속한 관리전환 요청

세교2신도시 생활·안전 인프라 부족 해소 위한 핵심 과제로 부각

오산시·오산경찰서 “안전한 도시 구축 위해 이전 신설 필요”

1.오산시, 임이자 국회 재경위원장 찾아 재경부 비축부동산 궐동지구대 부지로 관리전환 협조 요청-3 0 이권재 오산시장(왼쪽2번째)이 지난 6일 국회 재정경제기획위원회를 찾아 임이자 위원장 등을 상대로 세교2지구내 공공청사 부지인 재정경제부 소유 부지를 궐동지구대 이전 부지로 활용할 수 있도록 협조를 요청했다./오산시.

경기 오산시가 세교2신도시 내 오산경찰서 궐동지구대 이전 부지 확보에 속도를 붙였다.7일 오산시에 따르면 이권재 시장과 시 공무원, 오산경찰서 관계자들은 전날 국회 재정경제기획위원회를 찾아 임이자 위원장 등에게 세교2지구 내 공공청사 부지의 조속한 관리전환이 필요하다고 설명하고 협조를 요청했다.오산시가 이전 부지로 검토하는 곳은 세교2지구 내 공공청사 부지로, 현재 재정경제부 소유다. 시는 이 부지를 궐동지구대 이전 부지로 활용할 수 있도록 비축부동산 관리전환이 이뤄져야 한다는 입장이다.이권재 시장은 세교2신도시 주민들 사이에서 생활·안전 인프라 부족에 대한 의견이 계속 나오고 있다며, 주민들이 보다 안전하게 생활할 수 있도록 지구대 신설이 필요하다고 밝혔다. 이를 위해서는 재정경제부가 보유한 해당 부지의 관리전환이 선행돼야 한다고 강조했다.이에 대해 임이자 위원장은 지방자치단체의 치안과 공공 인프라 확충을 통한 균형발전이 중요하다는 데 공감한다며 재정경제부에 관련 의견을 전달하겠다고 밝혔다.간담회에 함께한 박수영 의원도 해당 사안이 빠르게 반영될 수 있도록 힘을 보태겠다며, 관리전환 주체가 재정경제부인 만큼 관련 내용을 살펴보겠다고 말했다.비축부동산은 정부가 장래 행정 수요에 대비하고 공익사업 용지를 원활히 공급하기 위해 미리 확보해 보유하는 부동산을 말한다.오산시와 오산경찰서 관계자는 궐동지구대 이전 신설이 세교2지구의 공공 인프라 개선과 치안 확보를 위해 필요하다고 보고 있다. 두 기관은 안전한 도시 조성을 위해 해당 부지의 사용 관리전환이 신속히 이뤄져야 한다고 강조했다.