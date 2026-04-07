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최기문 예비후보 우로지서 출마 선언… 산업·관광·교통 비전 발표

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영천시 장경국 기자

승인 : 2026. 04. 07. 17:49

지난 8년간 눈에 보이는 성과로 확실한 변화 만들어왔다
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최기문 영천시장 예비후보자가 우로지에서 출마선언을 하고있다./장경국 기자
최기문 영천시장 예비후보가 7일 망정우로지 생태공원 야외무대에서 출마를 공식 선언하고 향후 시정 운영 방향을 밝혔다.

이날 출마 선언은 시민 휴식 공간인 우로지에서 열렸으며, 최 예비후보는 지난 8년간의 시정 성과와 향후 비전을 함께 제시했다.

최 예비후보는 연설에서 정치는 말보다 결과로 평가받아야 한다며, 지난 민선 7·8기 동안 영천이 여러 지표에서 변화를 보였다고 말했다. 그는 누적 4조3528억 원 규모의 투자 유치와 2025년 상반기 고용률 68.3%를 주요 성과로 제시했다. 또 법인지방소득세가 4년 연속 증가했다고 덧붙였다.

인구 분야에서는 합계출산율과 귀농 인구 관련 지표를 언급하며 정주 여건 개선 흐름을 설명했다. 행정 분야에서는 청렴도와 혁신평가 성과를 들어 시정 운영의 연속성이 필요하다고 강조했다.

최 예비후보는 영천이 중요한 전환점에 서 있다며 주요 사업을 중단 없이 이어갈 필요가 있다고 밝혔다. 이어 앞으로의 시정 방향으로 산업, 관광, 교통·도시 분야를 중심으로 한 3대 비전을 제시했다.

산업 분야에서는 미래 모빌리티와 신산업 육성을 통해 산업 구조를 고도화하고 청년 일자리를 확대하겠다고 밝혔다. 관광 분야에서는 자연 자원과 문화 자산을 활용한 레저·문화 복합단지 조성을 통해 관광 경쟁력을 키우겠다고 설명했다.

교통과 도시 분야에서는 대구도시철도 영천 연장 추진, 원도심 정비, 복지 사각지대 해소 등을 과제로 제시했다. 이를 통해 교통 접근성과 도시 활력을 함께 높이겠다는 구상이다.

최 예비후보는 "검증된 실력으로 더 큰 영천을 완성하겠다"며 지지를 호소했다.
장경국 기자

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