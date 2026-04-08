닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 강원

양양에서 떠돌던 유기견 2마리 밴쿠버까지 가는 사연

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260408010002360

글자크기

닫기

양양 김철수 기자

승인 : 2026. 04. 08. 14:03

양양군 첫 해외입양에 반려동물 가족들 큰 관심
해외 입양된 양양군유기동물보호소 유기견 2마리
해외 입양된 양양군유기동물보호소 유기견 2마리. /양양군
양양의 길거리를 떠돌던 이름 없는 개들이 머나 먼 캐나다에서 새 삶을 시작한다. 양양군 유기동물보호소는 보호 중이던 유기견 2마리가 캐나다 밴쿠버의 한 가정으로 입양됐다. 보호소가 문을 연 이후 첫 해외 입양 사례여서 주변의 관심을 끌고 있다.

8일 양양군과 보호소 등에 따르면 밴쿠버로 떠난 유기견들은 구조 당시 제대로 관리를 받지 못해 건강상태가 좋지 않았다. 하지만 보호소 직원들의 보살핌과 위탁업체 '하얀멍이'에서 기본적인 사회화 교육과 배변 훈련을 마쳐 새로운 환경에 적응할 준비를 끝냈다.

입양자 김환희 씨는 과거 양양에 거주했던 인연을 소중히 여겨 캐나다 이민 후에도 유기동물 플랫폼 '포인핸드'를 통해 보호소 소식을 꾸준히 지켜봐 왔다. 김씨는 입양을 결정한 후 캐나다에서 양양까지 직접 방문해 교감을 가졌으며 해외 동반 출국을 위한 행정절차를 함께 준비했다.

입양자 김 씨는 "멀리 떨어져 있지만 한국, 특히 인연이 깊은 양양의 유기견들에게 새로운 삶을 선물하고 싶었다"며 "가족의 일원으로 평생 책임지고 사랑으로 돌보겠다"는 소감을 전했다.

양양군 역시 반려견을 '사지 말고 입양하는' 책임 있는 반려동물 문화 확산에 앞서기로 했다.

군 관계자는 "단순한 보호를 넘어, 한 생명이 사랑받을 수 있는 환경을 찾아주는 것이 우리의 역할이다. 앞으로도 해외 이동봉사 네트워크 등 다양한 경로를 지원해 더 많은 반려동물이 새 삶을 찾도록 돕겠다"고 말했다.

보호소 실무자는 "해외 입양은 비행기 예약부터 검역까지 절차가 복잡하지만 이번처럼 입양자의 확고한 의지와 보호소의 사회화 교육이 맞물리면 충분히 가능하다. 무엇보다 중요한 건 평생 책임이라는 마음가짐"이라고 전했다.

군은 이번 해외 입양 사례를 매뉴얼화 해 유사한 입양 희망자가 나타날 경우에 대비하기로 했다.


김철수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기