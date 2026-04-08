의정부역 센트럴 아이파크 분양이 주목되는 이유는

지하 2층~최고 47층, 3개 동, 전용 74~84㎡ 아파트 400세대· 89㎡ 타입 오피스텔 156실 동시 분양

의정부역 도보권 트리플 역세권 입지·GTX-C 개통 수혜로 강남 접근성 개선 기대

의정부역 센트럴 아이파크_조감도 0 의정부역 센트럴 아이파크 조감도,/IPARK현대산업개발

경기도 의정부시 의정부동 일원에 들어서는 주거복합단지인 의정부역 센트럴 아이파크가 주목받고 있다.생활 인프라까지 갖춘 의정부 '교통 중심지'에 1000여 세대가 넘는 대단지로 조성되는 만큼 아파트 희망 분양자들로부터 관심을 끌기 충분하다.8일 IPARK현대산업개발에 따르면 의정부역 센트럴 아이파크는 지하 2층~지상 최고 47층, 3개 동으로 구성된다. 이중 아파트는 전용 74~84㎡ 400세대로 구성되고, 오피스텔은 89㎡ 156실로 구성되며 이를 동시 분양한다.의정부의 최중심 입지에서 누리는 압도적인 교통망을 갖춘 점이 돋보인다.지하철 1호선 의정부역을 도보 약 7분이면 이용할 수 있으며, 향후 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선이 개통되면 삼성역까지 20분대 이동이 가능해져 강남 접근성이 획기적으로 개선될 전망이라는 게 회사측의 설명이다.특히 의정부역 센트럴 아이파크는 이번 공급을 시작으로 향후 인근 2단지 추가 개발을 통해 총 1000세대 이상의 대규모 아이파크 브랜드 타운을 완성할 계획이다.단지 설계 면에서 프라이빗한 주거 환경 구현에 중점을 둔 부분도 눈길을 끈다. 단지 진입부터 입주민만 출입 가능한 7m 높이의 웅장한 층고 로비를 통해 호텔에 들어서는 듯한 품격 있는 개방감을 느끼게 된다. 특히 일반적인 단지와 달리 커뮤니티 시설과 정원을 지상 5층에 배치해 외부인, 외부소음, 차량 등과 완전히 단절된 프라이빗한 휴식공간을 구성했다.입주민 편의를 위한 다양한 라이프케어 서비스가 제동된다는 점도 강점이다. 해당 서비스는 유료로 제공되며 가정식 딜리버리와 카셰어링, 세탁 대행, 방역·방충 등 생활 밀착형 서비스는 물론 하우스키핑, 케이터링 서비스, 이사·입주 청소, 공동구매 마켓, 택배 예약, 방문 세차 등 실생활에 유용한 기능들이 마련된다.여기에 입주민 전용 비서 서비스와 비대면 진료 서비스도 운영된다. 전담 콜센터(전담 비서)를 통해 각종 요청사항을 접수하고 맞춤형 정보를 제공하는 방식으로, 골프장이나 항공권 예약은 물론 취향에 맞는 와인 추천 등 다양한 라이프스타일 서비스를 지원받을 수 있다. 또한 비대면 진료 서비스로 집에서 화상을 통해 진료를 받을 수 있으며, 건강 상담부터 처방, 결제, 약 수령까지 원스톱으로 이용할 수 있다.의정부역 센트럴 아이파크의 아파트 청약 일정은 7일 특별공급을 시작으로 1순위는 8일, 2순위는 9일 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 오는 15일에 있을 예정이다.