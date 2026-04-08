김철현, 안양시장 선거 단일화 결단…김대영으로 힘 모은다

김대영 후보, 김철현 후보의 결단에 감사 표명

김철현 0 국민의힘 김철현 안양시장 예비후보(앞줄 오른쪽)가 후보직 사퇴 기자회견 후 김대영 예비후보와 손을 맞잡으며 필승을 다짐하고 있다. /엄명수 기자

김철현 국민의힘 안양시장 예비후보가 8일 오전 11시 안양시청 2층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 후보직을 사퇴하며 김대영 예비후보로 단일화하기로 결정했다고 밝혔다. 이 자리에는 김대영 예비후보와 여러 시도의원 후보들이 함께했다.김철현 예비후보는 국민의힘의 승리와 안양 발전을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다. 그는 김대영 후보와 함께 안양의 변화와 승리를 위해 최선을 다하겠다고 말했다.김대영 예비후보는 김철현 후보의 결단에 감사를 표하며, 함께 힘을 모아 안양을 바꾸겠다고 밝혔다. 또한 김 예비후보에게 이번 선거의 총괄 선대본부장 역할을 맡아달라고 요청했고, 김 예비후보가 흔쾌히 수락했다고 덧붙였다.한편, 안양지역의 국민의힘 공천심사가 길어지면서 당내 불협화음에 대한 우려가 제기된 바 있다. 지난 3월 필승결의대회 등에서 두 후보는 단수공천을 희망했으나, 경선으로 후보가 결정됐다.