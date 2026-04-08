닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

김철현, 안양시장 선거 단일화 결단…김대영으로 힘 모은다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260408010002498

글자크기

닫기

안양 엄명수 기자

승인 : 2026. 04. 08. 14:49

김대영 후보, 김철현 후보의 결단에 감사 표명
김철현
국민의힘 김철현 안양시장 예비후보(앞줄 오른쪽)가 후보직 사퇴 기자회견 후 김대영 예비후보와 손을 맞잡으며 필승을 다짐하고 있다. /엄명수 기자
김철현 국민의힘 안양시장 예비후보가 8일 오전 11시 안양시청 2층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 후보직을 사퇴하며 김대영 예비후보로 단일화하기로 결정했다고 밝혔다. 이 자리에는 김대영 예비후보와 여러 시도의원 후보들이 함께했다.

김철현 예비후보는 국민의힘의 승리와 안양 발전을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다. 그는 김대영 후보와 함께 안양의 변화와 승리를 위해 최선을 다하겠다고 말했다.

김대영 예비후보는 김철현 후보의 결단에 감사를 표하며, 함께 힘을 모아 안양을 바꾸겠다고 밝혔다. 또한 김 예비후보에게 이번 선거의 총괄 선대본부장 역할을 맡아달라고 요청했고, 김 예비후보가 흔쾌히 수락했다고 덧붙였다.

한편, 안양지역의 국민의힘 공천심사가 길어지면서 당내 불협화음에 대한 우려가 제기된 바 있다. 지난 3월 필승결의대회 등에서 두 후보는 단수공천을 희망했으나, 경선으로 후보가 결정됐다.
엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“한우 밀냉면에 고기가 없다”…미슐랭 출신 셰프 식당, 구성 논란

트럼프 “이란 공습 2주 중단”…파키스탄 중재·쌍방 휴전 선언

호르무즈의 열쇠, 누가 쥐나…미·이란 ‘2주 휴전’ 이면과 이슬라마바드 협상 험로

호르무즈 갇힌 국내 유조선 7척 운항 촉각…산업부 “확인 중”

트럼프, 이란 협상 시한 추가 연기 검토…파키스탄 “2주 연장” 제안에 백악관 “답변 예정”

하정우 “대통령 승인하시면”…한동훈과 부산 ‘빅매치’ 성사되나

대전 도안자이 센텀리체 분양 임박… 기대감 속 ‘신중론’

지금 뜨는 뉴스

롯데월드타워로 ‘우주 워프’…서울 하늘에 뜬 스타워즈

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

폴스타 4, 프리미엄 EV 존재감…“상품성·신뢰도 입증”

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막