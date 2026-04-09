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복잡한 민원, ‘한 번에 끝’...의정부시, ‘민원 매니저’ 시범 운영

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 04. 09. 10:48

의정부시 민원공무원
의정부시청 민원창구 모습. /의정부시
경기 의정부시가 여러 부서 간 협의가 필요한 복합민원을 한 번에 해결할 수 있도록 지원하는 '민원 매니저'을 시범 운영하기로 해 주목되고 있다.

9일 의정부시에 따르면 민원 매니저는 인허가 등 복합민원에 대해 접수부터 최종 처리까지 전 과정을 전담해 총괄 관리하는 공무원이다.

그동안 민원인이 직접 여러 부서를 찾아다녀야 했던 번거로움을 줄이고, 원스톱 민원 처리에 대한 시민 체감도를 높이기 위해 마련된 제도라는 게 의정부시 측의 설명이다. 의정부시는 이를 통해 민원인이 여러 부서를 방문해야 하는 절차를 줄이고, 민원 처리 과정을 일원화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 시범 운영은 4월부터 9월까지 6개월간 복합민원 수요가 많은 식품·위생, 건축, 기타 복합민원 등 3개 분야를 중심으로 진행된다.

민원 매니저는 실무 경험이 많은 팀장급 공무원으로 지정됐다. 의정부시는 시범 운영 기간 동안 민원처리 기간 단축 효과 등을 분석해 제도 개선 및 확대 여부를 검토할 계획이다.

의정부시 관계자는 "민원 매니저 제도를 통해 복합민원 처리의 책임성과 연속성을 강화할 것"이라며 "앞으로도 시민의 눈높이에서 신속하고 편리한 민원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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