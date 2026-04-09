충남여행, 모바일 티켓 한 장이면 OK!

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최정현 기자

승인 : 2026. 04. 09. 16:51

도·충남문화관광재단, '2026 충남투어패스' 통합권 출시
2026 충남투어패스
충남투어패스 안내/충남도
이제 충남을 여행할 때 모바일 티켓 한 장으로 도내 각종 체험시설을 자유롭게 이용하거나 음식점, 숙박업소 등에서 할인혜택을 받을 수 있다.

9일 충남도와 충남문화관광재단은 도내 관광 활성화와 지역 상권과의 상생을 위해 '2026 충남투어패스'를 본격 출시했다.

충남투어패스는 모바일 티켓으로, 관광·미식·체험을 간편하게 이용할 수 있어 여행의 편의성과 경제성을 동시에 높였으며, 이를 통해 관광객은 합리적인 비용으로 충남 전역을 자유롭게 여행할 수 있다.

도내 15개 시군 전역에서 사용할 수 있으며, 관광지 입장뿐 아니라 카페, 맛집, 체험시설 등 다양한 가맹점에서 무료 이용 또는 할인 혜택을 받을 수 있다.

현재 320여 개 가맹점이 참여 중이며, 도는 지속적인 가맹점 모집을 통해 이용할 수 있는 시설을 더욱 확대할 계획이다.

특히 도는 지역 특색을 살린 미식 콘텐츠와 로컬 체험 프로그램 등 체류형 관광을 강화하기 위해 관련 유형의 가맹점 모집에 집중할 방침이다.

온라인 구매처를 통한 간편 구매 및 모바일 티켓 인증 방식으로 별도의 앱 설치 없이 누구나 쉽게 사용할 수 있고 위치 기반 서비스를 통해 인근 관광지 정보 확인과 여행 동선 설계도 지원한다.

가격은 충남투어패스 통합권 △24시간권 1만6900원 △36시간권 2만1900원 △48시간권 2만6900원이다. 공공관람장의 경우 무료가 많고, 민간관람장에서는 할인적용 된다. 기한 내 사용하지 않으면 잔액은 소멸된다.

스마트스토어에서는 현재 2026 충남투어패스 통합권 출시 기념으로 24시간권을 1만2900원에 선착순 1000매 한정 판매하는 할인 행사를 진행 중이다.

충남투어패스 통합권은 이달 한 달간 스마트스토어에서만 단독 판매하며, 이후 다양한 판매처로 확대할 예정이다.

도 관계자는 "충남투어패스는 2025∼2026 충남 방문의 해와 연계해 운영하는 충남 대표 관광 상품으로, 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 내 소비를 촉진하고자 마련했다"며 "앞으로 다양한 도내 관광자원과 연결해 충남관광 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
최정현 기자

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