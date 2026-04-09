HD현대중공업, 세계 첫 암모니아 추진선 건조 성공

9일 중형 가스운반선 2척 명명식

암모니아 이중연료 추진 엔진 탑재

사진. HD현대중공업이 건조한 세계 최초의 중형 가스운반선의 시운전 모습 0 HD현대중공업이 건조한 세계 최초의 중형 가스운반선의 시운전 모습. /HD현대

HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진선 건조에 성공했다.HD현대중공업은 9일 울산 조선소에서 이중연료(DF) 엔진이 장착된 4만6000입방미터(㎥)급 중형 가스운반선 2척에 대한 명명식을 실시했다.선박은 HD현대중공업은 지난 2023년과 2024년 벨기에 선사 '엑스마르'의 자회사 '엑스마르 LPG 프랑스'로부터 수주한 암모니아 추진 중형 가스운반선 4척 중 1, 2호선이다. 마무리 작업을 거쳐 오는 5월과 7월 말 각각 선주사에 인도될 예정이다. 2척의 선박은 벨기에 도시명을 따 각각 '안트베르펜(ANTWERPEN)'과 '아를롱(ARLON)'으로 이름이 붙여졌다.길이 190m, 너비 30.4m, 높이 18.8m의 제원을 갖춘 이들 선박은 HD현대중공업이 자체 기술로 설계, 제작한 화물창 3기를 탑재해 암모니아와 액화석유가스(LPG) 등 액화가스화물을 안정적으로 운송할 수 있다. 추진엔진의 회전축을 활용해 전력을 생산하는 축 발전기 및 질소산화물 저감장치를 탑재해 친환경성을 강화했다. 특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지 장치와 배출 회수장치 등 독보적인 방재기술과 시스템을 적용해 최고 수준의 안전성을 확보했다.친환경 무탄소 연료인 암모니아(NH3)는 극저온 기술 없이 가압탱크(약 8bar)나 저온탱크(-33℃)에 보관할 수 있다. 액화 시 동일 부피에서 액화수소(-253℃) 보다 1.7배 저장밀도가 높아 수소의 대규모 장거리 운송 및 저장에도 적합한 것으로 평가받는다.국제에너지기구가 발표한 2050년 탄소중립 로드맵에 따르면 해운업계의 암모니아 연료 비중은 2030년 8%에서 2050년 46%로 증가할 것으로 전망된다. 암모니아 추진선 수요 역시 크게 늘어날 것으로 예상된다.주원호 사장은 "고난도의 기술력이 요구되는 암모니아 추진선을 세계 최초로 건조하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 지속적인 기술혁신을 통해 글로벌 친환경 선박 시장 주도권을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.한편, HD현대중공업은 지금까지 엑스마르(EXMAR), 트라피구라(TRAFIGURA) 등으로부터 모두 8척의 암모니아 추진선을 수주했다. 2016년 세계 최초의 메탄올 추진 석유화학제품운반선(PC)을, 2023년에는 세계 첫 메탄올 추진 컨테이너운반선을 잇달아 인도하며 차세대 친환경 연료 추진선 시장을 선도하고 있다.