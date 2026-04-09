닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 서울사진축제 재개…5년 만에 ‘컴백홈’ 개막

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260409010002939

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 09. 15:32

2026 서울사진축제7
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. 5년 만에 재개된 이번 축제는 '컴백홈(Come Back Home)'을 주제로 집의 의미를 사진으로 탐구하는 전시와 다채로운 프로그램을 진행한다. 전시에서는 한국 사진계를 대표하는 작가부터 촉망받는 신진 아티스트까지 총 23명이 각기 다른 사진 언어로 해석한 '집'에 대한 작품들을 오는 6월 14일까지 선보인다. 서울시립 사진미술관은 이번 2026년을 시작으로 짝수년마다 서울사진축제를 개최할 계획이다.
2026 서울사진축제1
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
2026 서울사진축제6
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
2026 서울사진축제5
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
2026 서울사진축제2
9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기