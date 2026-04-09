[포토] 서울사진축제 재개…5년 만에 ‘컴백홈’ 개막

2026 서울사진축제7 0 9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자

2026 서울사진축제1 0 9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자

2026 서울사진축제6 0 9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자

2026 서울사진축제5 0 9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자

2026 서울사진축제2 0 9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. /정재훈 기자

9일 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린 2026 서울사진축제 '컴백홈'을 찾은 관람객들이 작품을 둘러보고 있다. 5년 만에 재개된 이번 축제는 '컴백홈(Come Back Home)'을 주제로 집의 의미를 사진으로 탐구하는 전시와 다채로운 프로그램을 진행한다. 전시에서는 한국 사진계를 대표하는 작가부터 촉망받는 신진 아티스트까지 총 23명이 각기 다른 사진 언어로 해석한 '집'에 대한 작품들을 오는 6월 14일까지 선보인다. 서울시립 사진미술관은 이번 2026년을 시작으로 짝수년마다 서울사진축제를 개최할 계획이다.