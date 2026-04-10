이남오 예비후보, 함평군수 후보 확정

더불어민주당 전남도당은 10일 함평군수 후보 경선 결과를 발표하고 이남오 후보를 본선 후보로 최종 확정했다.
이번 경선은 당원 투표 50%와 일반 군민 여론조사 50%를 반영하는 ARS 방식으로 진행됐다.
이 예비후보는 경선 결과 발표 이후 입장문을 통해 "경선기간 동안 잦은 문자 메시지와 SNS 등 여러 매체를 통한 많은 홍보에 불편함을 드린 점에 송구스럽다며, 그럼에도 불구하고 보내주신 격려와 지지, 함평의 변화를 위한 깊은 조언 하나하나가 큰 힘이 되었다"고 감사의 인사를 전했다.
그는 "치열하게 경쟁했던 이상익 후보에게 존경과 위로를 표하며, 함께 포용과 힘을 모아 압도적인 승리를 이뤄 나가자"고 했다.
그러면서 "더불어민주당의 압도적인 승리와 함평의 발전과 변화를 위해 한층 더 매진하겠다"며 "함평군민 여러분의 기대에 부응하는 책임 있는 후보가 되겠다"고 덧붙였다.
한편 함평군수 선거는 더불어민주당 이남오 함평군의회 의장, 조국혁신당 이윤행 전 함평군수, 무소속 이행섭 마을학교 생생공동체 대표와 3파전으로 치러진다.
지역 정치권에서는 향후 본선에서 정당 간 경쟁과 함께 후보 간 정책 및 지역 발전 비전이 주요 변수로 작용할 것으로 보고 있다.