이남오 예비후보, 함평군수 후보 확정

이 후보 "함평의 발전과 변화 위해 한층 더 매진하겠다"

이남오 0 이남오 함평군수 예비후보

더불어민주당 함평군수 후보 경선에서 이남오 예비후보가 이상익 예비후보를 누르고 본선 진출을 확정했다.더불어민주당 전남도당은 10일 함평군수 후보 경선 결과를 발표하고 이남오 후보를 본선 후보로 최종 확정했다.이번 경선은 당원 투표 50%와 일반 군민 여론조사 50%를 반영하는 ARS 방식으로 진행됐다.이 예비후보는 경선 결과 발표 이후 입장문을 통해 "경선기간 동안 잦은 문자 메시지와 SNS 등 여러 매체를 통한 많은 홍보에 불편함을 드린 점에 송구스럽다며, 그럼에도 불구하고 보내주신 격려와 지지, 함평의 변화를 위한 깊은 조언 하나하나가 큰 힘이 되었다"고 감사의 인사를 전했다.그는 "치열하게 경쟁했던 이상익 후보에게 존경과 위로를 표하며, 함께 포용과 힘을 모아 압도적인 승리를 이뤄 나가자"고 했다.그러면서 "더불어민주당의 압도적인 승리와 함평의 발전과 변화를 위해 한층 더 매진하겠다"며 "함평군민 여러분의 기대에 부응하는 책임 있는 후보가 되겠다"고 덧붙였다.한편 함평군수 선거는 더불어민주당 이남오 함평군의회 의장, 조국혁신당 이윤행 전 함평군수, 무소속 이행섭 마을학교 생생공동체 대표와 3파전으로 치러진다.지역 정치권에서는 향후 본선에서 정당 간 경쟁과 함께 후보 간 정책 및 지역 발전 비전이 주요 변수로 작용할 것으로 보고 있다.