기정원, ‘중소기업 특화 AI 모델 연구개발’ 사업설명회 성료

'멀티 AI에이전트'·'도메인 특화 AI' 개발과제 설명

260410_보도사진1 0 지난 9일 베스트웨스턴 강남에서 진행된 '2026년 중소기업 특화 AI 모델 R&D 사업설명회' 모습/중소기업기술정보진흥원

중소기업기술정보진흥원(기정원)은 베스트웨스턴 강남에서 '2026년 중소기업 특화 인공지능(AI) 모델 연구개발(R&D) 사업설명회'를 개최했다고 10일 밝혔다.전일 진행된 설명회에는 AI 공급기업과 수요기업 등 관계자 등이 참석한 가운데 중소기업 현장에 특화된 AI 모델 개발을 지원하는 국가연구개발사업 두 가지를 대상으로 진행됐다.주요 설명 내용으로는 중소제조 특화 멀티 AI 에이전트 개발과 도메인 특화 AI 모델 개발사업 주요 내용과 지원 방식 등이 소개됐다. 멀티 AI 에이전트 사업의 지원 한도는 과제당 최대 42억원이고 지원 기간은 최대 2년 6개월이다. 도메인 특화 AI 모델 개발 사업은 과제당 25억원으로 지원 기간은 최대 2년이다.중소기업 특화 AI 모델 개발 사업은 중소기업 현장 전·후방에 적용 가능한 선도적·도전적 기술 분야를 지원하는 사업으로 현재 접수가 진행 중이다. 중소제조 특화 멀티 AI 에이전트 개발은 이달 17일까지 도메인 특화 AI 모델 개발사업은 다음달 7일까지 신청할 수 있다.특히 이번 사업은 대규모 데이터·인프라·인력 투입이 요구되는 고난도 사업인 만큼 참여를 희망하는 기업은 설명회를 통해 사업 내용과 지원 조건을 충분히 확인할 필요가 있다고 기정원은 설명했다.안광현 기정원 인공지능혁신추진단장은 "올해 중소기업 특화 AI 모델 R&D 사업을 통해 추진단은 전주기 R&D 지원과 성과 중심 지원체계를 구축하고 관리 역량을 한층 강화할 계획"이라며 "이번 설명회를 통해 참여기업이 과제 접수와 수행 과정에서 실질적인 도움을 받고 기업 현장 다양한 의견을 제시하고 애로사항을 해소하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.