[포토] 아쉬운 벚꽃 엔딩

벚꽃 엔딩 0 전국에 봄비가 내린 10일 서울 은평구 불광천 벚꽃길을 찾은 시민들이 떨어진 벚꽃 위를 걷고 있다. /정재훈 기자

전국에 봄비가 내린 10일 서울 은평구 불광천 벚꽃길을 찾은 시민들이 떨어진 벚꽃 위를 걷고 있다.