[포토] 월드컵공원 ‘난지도 이야기관’ 최신 콘텐츠로 재개관

10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. 서울시는 한때 쓰레기 산이었던 난지도가 서울을 대표하는 친환경 생태공원으로 변화해 온 과정을 기록한 '난지도 이야기관' 새 단장을 끝내고 재개관했다고 이날 밝혔다. 새 단장한 '난지도 이야기관'은 자료보관소 구역을 신설해 난지도 역사를 쉽게 이해할 수 있도록 책자, 사진 등을 전시하고 전시 콘텐츠도 최신 정보를 반영해 전면 개선했다.
신현호 서울시 서부공원여가센터 소장은 "환경 문제를 극복하고 생태공원으로 거듭난 난지도의 변화를 통해 보다 많은 시민이 환경과 공원의 가치에 공감할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"라고 말했다.
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장4
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장7
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장11
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장9
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장10
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자
월드컵공원 난지도 이야기관 새단장6
0
10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자