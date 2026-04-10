[포토] 월드컵공원 ‘난지도 이야기관’ 최신 콘텐츠로 재개관

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장4 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장7 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장11 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장9 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장10 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

월드컵공원 난지도 이야기관 새단장6 0 10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. /정재훈 기자

10일 서울 마포구 상암동 월드컵공원 내 '난지도 이야기관'을 찾은 관람객들이 전시 도슨트 투어를 하고 있다. 서울시는 한때 쓰레기 산이었던 난지도가 서울을 대표하는 친환경 생태공원으로 변화해 온 과정을 기록한 '난지도 이야기관' 새 단장을 끝내고 재개관했다고 이날 밝혔다. 새 단장한 '난지도 이야기관'은 자료보관소 구역을 신설해 난지도 역사를 쉽게 이해할 수 있도록 책자, 사진 등을 전시하고 전시 콘텐츠도 최신 정보를 반영해 전면 개선했다.신현호 서울시 서부공원여가센터 소장은 "환경 문제를 극복하고 생태공원으로 거듭난 난지도의 변화를 통해 보다 많은 시민이 환경과 공원의 가치에 공감할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"라고 말했다.