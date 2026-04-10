전력시장 격변기…한국전력, 정책·제도 대응 연구 ‘분주’

한전, 올해 AI· 전력망 관련 대응 연구 34건 추진

탄소가격제부터 조직변화, 분산특구 등 주제 다양

요금 정상화 지연, 사회적 수용성 확충 등 리스크 지목

한국전력 본사 전경 한국전력공사 0 한국전력 본사 전경/한국전력공사

에너지 고속도로 등 대규모 전력망 확충과 탄소중립 등 전력시장 구조 변화가 본격화하는 가운데 한국전력이 리스크 대응력과 정책 이행 뒷받침을 위해 34개의 관련 연구를 추진한다. 특히 올해 연구는 국가 인공지능(AI) 혁신주도, 전력인프라·무탄소전원, 신사업 모델, 분산특구 활성화, 전력산업 경쟁력 대응 등 분야를 중심으로 편성됐다.10일 에너지업계에 따르면 한전은 올해 전력산업 신규 위험요인으로 요금 정상화 지연과 판매 경쟁 확대, 글로벌 정책 분화, 사회적 수용성, 전력망 확충 지연에 따른 신뢰도 저하, 사이버 보안 등을 주요 이슈로 보고 있다. 이에 따라 수용성 확보와 리스크 대응 차원 연구가 필요하다고 판단하고 있다.이에 한전은 올해 연초부터, 연구 분야로 도출할 수 있는 재생에너지 기반 지산지소형 분산망 구축을 위한 데이터센터 분산화 연구부터 재생에너지 경매제도 도입 이슈 분석, 에너지 고속도로 적기 확충을 위한 정책 프레임워크 연구 등을 추진 중이다. 또 대규모 전력 수요 증가 대응 전략, 분산특구 확대에 따른 송전망 건설비용 개편, 에너지 독립 규제기관 도입을 위한 법·제도 로드맵 연구도 진행 중이다.한전이 수립한 올해 연구 계획을 보면, 기존 진행 중인 연구 외에도 다음달부터 하반기까지 빅데이터 기반 전력 현안 진단, AI 확산에 따른 조직 변화 분석, 전력공급 핵심지표 국제 비교, 분산특구 이해관계자 영향 분석과 사업전략 수립, RE100 산업단지 정책 설계, 내부 탄소가격제 도입 영향 분석, 글로벌 자발적 탄소시장 대응 연구 등이 추진된다. 한전은 2021년부터 매년 초 연구 추진 계획을 수립해 진행하고 있다.특히 하반기 착수 예정인 탄소가격제 연구는 '탄소 자본주의' 시대 도래에 따라 탄소배출 비용을 기업 활동 원가로 반영할 필요성이 커진 데 따른 것으로 내부 탄소가격 적용 시 투자 우선순위와 사업 구조 변화에 미치는 영향을 분석할 계획이다.특히 전력망 확충 과정에서 발생하는 주민 수용성과 갈등 조정은 한전이 지속적인 연구와 지원 제도로 보완해야 할 과제로 꼽힌다. 최근 345㎸ 신계룡-북천안 송전선 사업도 주민 반발이 커 사업 차질이 예상되고 있다. 현재 제11차 전력수급기본계획에 따라 한전이 추진하는 전력망 확충 사업 가운데 송전 4건, 변전 14건 등 총 18건이 지연 사업으로 잡혀 있다. 한전은 공론화 확대와 수용성 제고 방안을 마련해 나간다는 계획이다.한전 관계자는 "한전의 핵심 현안에 대한 연구로 정책 수립 실행력을 제고하고 현안 대응 전략을 선제적으로 제공해 CEO 경영 방침 구현에 힘쓰겠다"고 전했다.