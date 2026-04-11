닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] ‘2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사’ 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260411010003310

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 11. 12:28

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발에 앞서 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. /정재훈 기자
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발에 앞서 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. 다운복지관이 주관한 이번 행사는 세계다운증후군의 날을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 경춘선숲길을 따라 이어지는 왕복 5km 걷기 코스로 복지관 이용인과 지역주민 등 약 500명이 참여했다.

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 공연을 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 공연을 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1
오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에 참석해 출발을 알리고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사4
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. 다운복지관이 주관한 이번 행사는 세계다운증후군의 날을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 경춘선숲길을 따라 이어지는 왕복 5km 걷기 코스로 복지관 이용인과 지역주민 등 약 500명이 참여했다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사5
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사2
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자
2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1
11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기