[포토] ‘2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사’ 개최

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발에 앞서 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 공연을 즐기고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 공연을 즐기고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1 0 오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에 참석해 출발을 알리고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사4 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. 다운복지관이 주관한 이번 행사는 세계다운증후군의 날을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 경춘선숲길을 따라 이어지는 왕복 5km 걷기 코스로 복지관 이용인과 지역주민 등 약 500명이 참여했다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사5 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사2 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발에 앞서 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. 다운복지관이 주관한 이번 행사는 세계다운증후군의 날을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 경춘선숲길을 따라 이어지는 왕복 5km 걷기 코스로 복지관 이용인과 지역주민 등 약 500명이 참여했다.