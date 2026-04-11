닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 중랑구, 2026 봉화산 옹기문화축제 개최…서울 유일 전통 가마 점화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260411010003323

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 11. 15:25

2026 봉화산 옹기문화축제6
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. 중랑구는 지난해 개관한 '봉화산 옹기문화마당'의 운영과 전통 옹기가마 가동을 기념해 이번 축제를 마련됐다. 150년 전통을 이어온 정창준 옹기장이 참여하는 옹기 제작 시연과 주민들이 작성한 '소원 장작'을 활용한 전통가마 점화 퍼포먼스가 진행됐다. 봉화산 옹기문화마당은 약 1만5천㎡ 규모로, 서울 유일이자 전국 최초로 도심 속에서 실제 옹기를 구울 수 있는 전통 옹기가마를 갖춘 문화공간이다. 체험시설과 테마정원 등을 함께 조성해 전통문화 체험과 휴식이 결합된 복합 문화공간으로 운영되고 있다. 구는 옹기문화마당을 활용해 옹기 제작과 가마 소성 체험, 학교 연계 현장학습 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

2026 봉화산 옹기문화축제1
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 봉화산 옹기문화축제5
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 봉화산 옹기문화축제2
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 봉화산 옹기문화축제3
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 봉화산 옹기문화축제4
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
2026 봉화산 옹기문화축제
11일 서울 중랑구 신내동 봉화산 옹기문화마당에서 열린 '2026 봉화산 옹기문화축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기