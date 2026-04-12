삼성전자, 여름 수요 대비해 에어컨 생산라인 풀가동

삼성전자, 급증하는 에어컨 수요 대응 위해 에어컨 생산라인 풀가동 (2) 0 삼성전자 에어컨 생산라인./삼성전자

역대급 무더위가 예고되면서 삼성전자가 에어컨 생산라인 가동률을 높였다. 특히 최근 신제품에 대한 인기가 높아지고 있어 수요에 적극 대응하고 나섰다는 설명이다.12일 삼성전자에 따르면 지난 2월부터 광주사업장 에어컨 생산라인이 풀가동 되고 있다. 지난 3월에는 한달간 에어컨 사전점거 서비스도 선제적으로 실시했다.삼성전자는 올해 역대급 더위가 예고된 만큼 에어컨 수요가 급증할 것으로 보고 대응에 나섰다는 설명이다. 특히 지난 2월 AI 기술을 기반으로 냉방 환경을 조성하는 신제품을 출시하면서 고객 수요가 더욱 늘고 있다는 분석이다.지난 2월 출시한 2026년형 에어컨 신제품은 스탠드형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'와 벽걸이형 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 2종이다.신제품에 새롭게 적용된 'AI·모션 바람' 기능은 사용자의 위치와 공간 구조를 반영해 바람의 방향과 세기를 제어, 최적의 환경을 조성해준다. 'AI·모션 바람'은 사용자가 있는 공간으로 냉기를 바로 전달하는 'AI 직접', 사용자가 없는 방향으로 바람을 보내는 'AI 간접' 등 AI 기반으로 동작하는 바람 2종과 순환·원거리·무풍·맥스(Max)등 일반 모션 바람 4종으로 구성됐다.벽걸이형 신제품은 이에 더해 '상하' 바람까지 총 7가지 바람을 제공해 실내를 빠르고 고르게 냉방한다.이외에도 실내외 환경과 공기질, 사용 패턴 등을 분석해 냉방 방식을 자동으로 조정하는 'AI 쾌적' 모드, 공간의 습도까지 쾌적하게 관리하는 '쾌적제습' 기능도 탑재했다.또 AI 음성비서 '빅스비'를 지원해 자연스러운 대화로 제품을 제어할 수 있으며, 갤럭시 워치와 연동한 '웨어러블 굿슬립' 기능으로 사용자의 수면 상태에 맞춘 맞춤형 냉방도 제공한다.한편 삼성전자는 4월 한 달간 무풍에어컨 10주년 기념 프로모션을 실시한다. 2026년형 신제품부터 '비스포크 AI 무풍 클래식', '창문형 에어컨' 등 삼성 에어컨 구매 고객을 대상으로 할인 및 캐시백 등을 제공하면서다.