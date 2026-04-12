서울 라이더들 ‘주목’…기름값 절반, 배터리 갈아끼우면 바로 출발

배터리 교환형 전기이륜차 충전시설 150기 추가 구축… 현재 943기 운영 중
시는 배터리 교환형 전기이륜차 충전시설(BSS) 150기를 올해 추가 구축한다고 12일 밝혔다. 현재 943기가 운영 중이며, 추가 구축 후 도심 전역에 촘촘한 배터리 교환 네트워크가 형성된다. 시는 배터리 규격·결합 방식·통신 프로토콜이 표준화된 국가표준(KS) 기반으로 설치할 방침이다.
일반 충전 방식은 완전 충전까지 약 3시간이 걸려 그동안 운행을 멈춰야 한다. 배터리 교환형은 방전된 배터리를 충전된 것으로 바꾸는 것만으로 즉시 재출발이 가능해 배달 라이더 등 업무용 이용자에게 유리하다. 충전 상태·온도·사용 이력이 실시간 관리돼 배터리 손상에 따른 사고도 사전에 차단할 수 있다.
시는 올해 1500대 보급을 목표로 보조금 지원 비율을 30%에서 50%로 높인다. 판매가 442만원짜리 모델에 가격할인제(65만 원)와 추가 보조금(40만 원)을 더하면 최대 249만원을 지원받아 100만원 후반대에 구입할 수 있다. 연간 5만km 주행 시 내연기관 이륜차 연료비(약 280만원)의 절반 가까이를 아낄 수 있다. 오는 13일부터 배터리 교환형 전기이륜차를 1개월 이상 이용한 운전자 선착순 1000명에게 2만 에코마일리지를 지급한다. 권민 시 기후환경본부장은 "고유가 시대 전기이륜차 이용 시민을 위해 충전시설을 확대했다"며 "시민이 체감할 수 있는 친환경 정책을 지속 발굴하겠다"고 말했다.