LG전자, 사내 1% 전문가 전면 배치…기술 리더십 강화

LG전자 1분기 영업이익 1조6천736억원…작년 동...<YONHAP NO-3039> 0 서울 영등포구 여의도 LG 사옥. /연합

LG전자가 사내에서 1%의 전문가를 연구·전문위원으로 선발하면서 미래 기술 경쟁력 확보에 속도를 낸다. 단순한 인사 선발을 넘어, AI와 전장 등 전략 분야에서 기술 리더를 전면에 내세우는 구조다.13일 LG전자는 최근 연구위원 15명, 전문위원 7명 등 총 22명을 신규 선발했다고 밝혔다. 연구·전문위원은 LG전자가 다양한 전문분야에서 최고 전문가로 성장하는 커리어 비전 제시, 핵심인재 육성 차원에서 운영하는 제도다. 선발된 인원은 독립된 업무 환경과 별도 처우를 바탕으로 전문 분야 연구에 집중하게 된다.이번 연구위원 선발은 회사가 미래 준비 차원에서 중점 육성 중인 분야에 초점이 맞춰졌다. 차세대 AI 데이터센터용 냉각 솔루션, 차량용 증강현실 헤드업디스플레이(AR-HUD), 디지털 트윈 기반 AI 능동제어 등 기술 개발을 주도해 온 인재들이 포함됐다.전문위원은 특허, 상품기획, 디자인, 품질 등 다양한 직군에서 선발됐다. 각 분야에서 전문성과 성과를 입증한 인재들이 전사 차원의 과제를 이끌 역할을 맡게 된다.LG전자는 2009년부터 매년 직무 전문성, 성과, 보유 역량의 전략적 중요도를 종합적으로 고려해 연구·전문위원을 선발하고 있다. 연구개발 직군은 연구위원으로, 그 외 전문 직군은 전문위원으로 구분해 운영한다.선발 과정은 후보 추천을 시작으로 전문성 및 역량에 대한 심층 검토, 최고경영진이 참여하는 위원회 심의 등 엄격한 절차를 거친다. 이를 통해 직무별 상위 1% 수준의 인재만 선발된다. 올해 신규 선발 인원을 포함하면 LG전자 내 연구·전문위원은 총 222명으로 확대됐다.다음은 올해 연구·전문위원 승진자 명단.◇ 연구위원(총 15명)△강상규 △기성현 △김두현 △김동욱 △김성학 △김성훈 △김정섭 △박노마 △양태식 △엄상준 △오종수 △이종진 △장진혁 △정병훈 △하래주◇ 전문위원(총 7명)△김성우 △박성준 △심재용 △임정묵 △장호식 △정지형 △황인영