“도의원 의석 수 줄인다고?” 금산군민 반발…범군민대책위 출범

국회 정개특위 2→1석 시도에 “형평성 상실한 기준적용 안돼”

대책위 “충남 및 전국 농어촌 지역과 연대 투쟁” 선언

금산군 김지식 대책위원장 0 김지식 금산군 도의원 의석사수범군민대책위 위원장이 기자회견을 하고 있다./최정현 기자

금산군 박상헌 사회단체 회장 0 박상헌 금산군 사회단체연합회 회장이 기자회견에서 금산군 도의원 의석 감소에 반대 의사를 표명하고 있다./최정현 기자

국회 정치개혁특별위원회(이하 정개특위)가 금산군 도의원 의석을 2석에서 1석으로 축소하기 위한 논의를 진행하고 있는 가운데 금산군민들이 강력 반발하고 나섰다.금산군은 넓은 면적과 노인인구 38%의 농촌 특성을 가진 지역으로 행정 수요와 주민 접근성이 결코 단순 인구로 환산될 수 없다는 주장이다.이와 관련, 금산군 도의원 의석사수범군민 대책위원회는 13일 오전 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "금산군민은 좌시하지 않을 것"과 "도의원 의석 사수를 위한 행동에 나설 것"을 알렸다.본격적으로 △국회 및 정개특위 대상 공식 질의 △군민 혈서 서명운동 및 집회 전개 △충남 및 전국 농어촌 지역과 연대 투쟁 △국회 앞 집회 및 상경 투쟁 등에 나설 계획이다.대책위는 "정치는 숫자가 아니라 사람이다. 도의원 의석은 자리가 아니라 지역의 목소리"라며 "금산군의 목소리를 줄이려는 시도는 충남과 전국의 농어촌을 소멸의 길로 몰아가는 행태로 결코 정당화될 수 없다"고 성토했다.또 "농어촌기본소득을 집행하는 현 정부의 방향과 절대로 부합하지 않는다. 이 부당한 결정이 강행된다면, 그 책임은 반드시 정치적 심판으로 돌아갈 것"이라며 "다른 지역과 달리 충남의 금산군과 서산시만의 의석을 줄이겠다는 것을 받아들일 수 없다"고 강조했다.한농연 18·19대 중앙회장을 역임한 김지식 대책위 위원장은 "금산군 도의원 의석 축소 추진 시도를 즉각 철회해야 하며, 의석 조정 기준과 근거를 투명하게 공개하라"며 "농어촌 지역의 특수성을 반영한 합리적 기준을 재수립하라"고 촉구했다.호남지역의 경우 3만 정도의 군 단위에서도 도의원이 2석인 반면, 금산군은 선거철마다 의석 감소 문제가 나오면서 형평성 문제를 제기하고 있다.