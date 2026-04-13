“도의원 의석 수 줄인다고?” 금산군민 반발…범군민대책위 출범

대책위 “충남 및 전국 농어촌 지역과 연대 투쟁” 선언
금산군은 넓은 면적과 노인인구 38%의 농촌 특성을 가진 지역으로 행정 수요와 주민 접근성이 결코 단순 인구로 환산될 수 없다는 주장이다.
이와 관련, 금산군 도의원 의석사수범군민 대책위원회는 13일 오전 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "금산군민은 좌시하지 않을 것"과 "도의원 의석 사수를 위한 행동에 나설 것"을 알렸다.
본격적으로 △국회 및 정개특위 대상 공식 질의 △군민 혈서 서명운동 및 집회 전개 △충남 및 전국 농어촌 지역과 연대 투쟁 △국회 앞 집회 및 상경 투쟁 등에 나설 계획이다.
또 "농어촌기본소득을 집행하는 현 정부의 방향과 절대로 부합하지 않는다. 이 부당한 결정이 강행된다면, 그 책임은 반드시 정치적 심판으로 돌아갈 것"이라며 "다른 지역과 달리 충남의 금산군과 서산시만의 의석을 줄이겠다는 것을 받아들일 수 없다"고 강조했다.
한농연 18·19대 중앙회장을 역임한 김지식 대책위 위원장은 "금산군 도의원 의석 축소 추진 시도를 즉각 철회해야 하며, 의석 조정 기준과 근거를 투명하게 공개하라"며 "농어촌 지역의 특수성을 반영한 합리적 기준을 재수립하라"고 촉구했다.
호남지역의 경우 3만 정도의 군 단위에서도 도의원이 2석인 반면, 금산군은 선거철마다 의석 감소 문제가 나오면서 형평성 문제를 제기하고 있다.