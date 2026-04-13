경남TV 소상공인 홍보 프로젝트 시동

참여형 콘텐츠 ‘미션! 홍보해봐서블’ 공개

1편 김해 청년 농부 사례 소개

경남TV신규콘텐츠-미션!홍보해봐서블 0 경남TV의 경남 소상공인 홍보 프로젝트미션! 홍보해봐서블' 섬네일./ 경남도

경남도가 도내 소상공인과 청년 창업가의 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 특별 기획 콘텐츠 '경남 소상공인 홍보 프로젝트 미션! 홍보해봐서블'을 13일 선보였다.이번 프로젝트는 소상공인이 직접 참여해 제품을 소개하고 홍보 전략을 고민하는 전 과정을 담은 참여형 프로그램이다. 기존의 단순 소개 방식에서 벗어나 제품의 기획과 고민, 완성까지의 이야기를 풀어내 시청자에게 정보와 재미를 동시에 준다.특히 유명 개그맨과 지역 싱어송라이터 박해원의 협업으로 콘텐츠 완성도를 높였다. 진주 출신인 박해원은 업체별 특징을 담은 맞춤형 홍보송을 직접 작사·작곡했다. 제작된 홍보송은 참여 업체가 SNS와 매장 등 다양한 채널에서 지속 가능한 홍보 자산으로 활용할 수 있게 제공한다.1편은 경남도와 경남 김해시의 지원으로 스마트팜을 운영하는 청년 농부 김성도 씨 사례를 다뤘다. 김 씨는 딸기 농장을 운영하며 겪은 창업 과정과 판로 확대 고민을 공유했다. 프로그램은 농장의 브랜드 가치를 높이기 위한 전략을 모색하고 전용 홍보송을 제작해 새로운 마케팅 모델을 제시했다.도는 시청자 참여형 이벤트를 통해 제품 경품을 제공하는 등 지역 우수 제품을 알리고 판매를 활성화할 계획이다. 이번 프로젝트가 소상공인에게 실질적인 홍보 기회를 주고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 보고 있다.장수환 도 홍보담당관은 "이번 콘텐츠는 소상공인의 이야기를 효과적으로 전달하기 위한 새로운 시도"라며 "앞으로도 경남만의 색깔을 담은 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.