정선학원 정상화 막판 진통, 전 이사장 측 중단 요청

사분위 27일 정이사 7명 결정 앞두고 반발

"비리 당사자 복귀” 주장에 교육청은 선 긋기

M_visual 0 브니엘학교(정선 학원)전경

학교법인 정선학원(옛 브니엘학교) 정상화를 앞두고 전 이사장 측이 강하게 반발하고 나섰다. 사학분쟁조정위원회가 이달 말 정이사 선임을 통해 정상화 절차를 마무리할 것으로 알려지자, 정근 전 이사장 측이 중단을 요구하며 제동을 걸고 있다.<4월8일 정선학원 정상화 앞두고 법정 공방… 정근 전 이사장, 부산시교육청에 손배소 제기 인터넷 판 참고>정근 전 이사장(온종합병원 원장)은 13일 사학분쟁조정위원회와 부산시교육청에 '정상화 조치 중단 요청서'를 공식 접수했다고 밝혔다. 사분위가 오는 27일 전체회의를 열어 정이사 7명을 결정하고 정상화 절차를 마무리하려는 움직임에 반대하는 조치다.정 전 이사장은 과거 197억원 규모의 불법 자금 차입으로 이사회 전원 해임 사태를 불렀던 당사자에게 다시 학교를 맡기는 것은 시대 흐름에 맞지 않는다고 주장했다. 그는 "비리 당사자 복귀는 사학 비리 척결이라는 시대적 요구를 거스르는 행위"라며 정상화 절차의 즉각 중단을 촉구했다.정선학원은 1999년부터 26년째 임시이사 체제로 운영되고 있다. 장기간 이어진 비정상 운영 속에 정상화 논의가 계속돼 왔지만, 이번에는 복귀 주체를 둘러싼 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다.부산시교육청 관계자는 "정선학원 정상화와 관련해 선결부채 37억원은 사인 간 거래로, 정근 전 이사장 측과는 무관하다"고 입장을 밝혔다.