[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 13일

쥐띠
36년 많은 것을 바라지 말고 더 최선을 다한다.
48년 문서 문제로 인해 금전이 나간다.
60년 많은 것을 망설이다가 시작하는 운이다. 72년 생활에 필요한 일에 도전해본다.
84년 마음에 드는 사람을 소개로 만남이 이루어진다.
96년 바라던 소원을 성취한다.
소띠
37년 좋은 기회를 만나자마자 놓치니 신경 쓴다.
49년 오랫동안 기다린 소식을 듣는다. 61년 중요한 시기이니 거듭 점검한다. 73년 충분한 휴식을 취해야 한다. 85년 힘든 일에서 벗어나는 날이다. 97년 귀인의 도움을 크게 받는다.
범띠
38년 마음이 한결 편안해지는 하루를 보낸다.
50년 생각지 못했던 일을 이룬다.
62년 자존심을 내세우면 골치만 아프다.
74년 마음을 깨끗하게 비워야 한다.
86년 마침내 소원을 성취한다.
98년 내 마음 뜻대로 성취하는 날이다.
토끼띠
39년 명예보다 귀한 건강을 얻는다.
51년 주변의 부러움을 사는 날이다.
63년 바라던 소원을 얻으니 금상첨화다.
75년 숨은 공로를 인정받는 날이다.
87년 우수하다는 평가를 받는다.
99년 안 되는 일은 빠르게 포기하는 편이 좋다.
용띠
40년 바라던 소원을 성취한다.
52년 원하는 것을 얻지 못하는 시기다.
64년 안 되는 일은 걱정해도 소용없다.
76년 검진 결과가 좋아 기분이 좋아진다.
88년 바라던 것을 확실히 얻게 된다.
00년 안정감이 생기니 자신만만해진다.
뱀띠
41년 마음을 비우고 한고비 넘어간다.
53년 건강 체크로 마음이 한결 놓인다.
65년 지혜로 밝은 빛을 발한다.
77년 금전 운이 풀리고 새 문서를 손에 쥔다.
89년 금전 운이 열리니 대성한다.
01년 원하던 일이 순조롭게 진행된다.
말띠
42년 건강 운이 차츰 좋아지니 마음이 놓인다.
54년 재물 운에 변동이 생긴다.
66년 마음이 한결 편안해진다.
78년 말과 행동에 신경 써야 한다.
90년 집안의 근심과 우환이 사라진다.
02년 일이 지연되니 난감해지는 날이다.
양띠
43년 문서 대길 운이 찾아온다.
55년 서북 방향에서 귀인을 만난다.
67년 말다툼으로 좋은 사이가 멀어지지 않게 신경 쓴다.
79년 운이 약하니 투자는 소극적으로 한다.
91년 바라던 일이 성사된다.
03년 어려움 속에서도 밝은 희망이 생기니 괜찮다.
원숭이띠
32년 운세가 좋아지는 행운의 날이다. 44년 바라던 뜻을 이루게 된다.
56년 정신을 바짝 차려야 한다.
68년 행운이 찾아와도 그냥 지나쳐 버린다. 80년 좋은 시기가 오기를 기다려야 한다.
92년 이직이 금방 되기는 힘들다.
닭띠
33년 귀인의 도움으로 뜻을 이룬다.
45년 소망을 성취하는 날이다.
57년 어떤 선택을 내려야 할지 망설이는 날이다.
69년 운이 새롭게 다가오는 시기다.
81년 친인척의 도움으로 개업을 한다.
93년 희망하는 곳으로 이직할 운이다.
개띠
34년 어려움 해소되는 날이다.
46년 일을 확장하면 근심이 생긴다. 58년 심리적으로 안정이 되지 않는다. 70년 안정되지 않으니 불안해진다.
82년 안 되는 일도 쉽게 진행되는 날이다.
94년 힘들 때일수록 강한 힘을 가져야 한다.
돼지띠
35년 원하는 것이 하나둘씩 이루어지는 날이다.
47년 간호를 잘 받고 몸이 호전되어 쾌차한다.
59년 굳은 의지로 밀고 나가야 한다.
71년 원하는 것을 빠르게 얻어 내는 날이다.
83년 세밀한 검토가 필요하다.
95년 서두르지 말고 잘 살펴본다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장