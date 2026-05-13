[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 13일

원숭이띠

32년 운세가 좋아지는 행운의 날이다. 44년 바라던 뜻을 이루게 된다.

56년 정신을 바짝 차려야 한다.

68년 행운이 찾아와도 그냥 지나쳐 버린다. 80년 좋은 시기가 오기를 기다려야 한다.

92년 이직이 금방 되기는 힘들다.