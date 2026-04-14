OTT가 주목한 ‘순천드라마촬영장’…촬영·관광 동반 상승

디즈니플러스·tvN 등 주요 플랫폼 촬영 잇따라

시대극 영상 콘텐츠 제작 거점으로 자리매김

순천드라마촬영장1 0 전남 순천드라마촬영장 전경. /순천시

전남 순천드라마촬영장이 최근 OTT 콘텐츠 제작의 주요 촬영지로 부상하며 영상업계의 관심이 집중되고 있다.14일 순천시에 따르면 지난 13일 기준 올해 드라마와 영화 촬영 실적은 이미 전년도 상반기 수치를 크게 넘어섰다. 현재도 다수 제작사로부터 촬영 문의가 이어지며 하반기까지 수요가 지속될 것으로 전망된다.특히 디즈니플러스, tvN 등 주요 OTT 플랫폼을 중심으로 독립영화와 드라마 촬영이 진행되며 순천드라마촬영장의 콘텐츠 노출 효과를 높이고 있다. 최근 촬영된 작품으로는 '폭싹 속았수다', '정년이', '천국보다 아름다운', '미지의 서울' 등이 있으며, 방영 이후 작품들이 흥행하며 촬영지에 대한 관심도 함께 증가하고 있다.올해 4월까지 영화 1건, 드라마 3건의 촬영이 진행 중이며, 하반기에도 촬영 수요가 이어지고 있다. 영화 4건, 드라마 3건 등 총 7건의 촬영 문의가 접수돼 있어, 순천드라마촬영장이 시대극 영상 콘텐츠 제작의 주요 거점으로 자리매김하고 있다.순천드라마촬영장은 1960~80년대 서울 변두리와 달동네, 옛 순천읍내를 재현한 국내 대표 야외 세트장으로, 다양한 시대극과 레트로 감성 콘텐츠 촬영에 최적화된 공간이다. 이러한 독특한 공간성과 높은 완성도로 꾸준히 제작진들의 선택을 받고 있다.이와 함께 교복 체험, 골목길 포토존 등 레트로 감성을 활용한 관광 콘텐츠도 운영되며 일반 관광객 유입에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 실제로 인기 작품 방영 이후 촬영지를 찾는 방문객이 증가하는 '콘텐츠 관광 효과'도 나타나고 있다.순천시 관계자는 "순천드라마촬영장은 콘텐츠 제작과 관광이 결합된 대표적인 복합 문화공간"이라며 "앞으로도 촬영 유치 확대와 함께 관광 콘텐츠를 지속적으로 강화해 순천을 찾는 방문객들에게 새로운 경험을 제공하겠다"고 말했다.