대전 ‘6味’ 이젠 역사 속으로… 새로운 ‘대전의 맛’ 3선은

2025102001001073400064172 0 2025 대전 빵축제 모습. /대전관광공사

한동안 '노잼도시'로 불렸던 대전시. 시와 시민들은 노잼도시 탈출을 위해 그동안 무진 애를 써왔다. 향토의 맛도 '노잼'을 지우는데 큰 역할을 한다.최근 몇년새 대전의 빵집 '성심당'이 전국적인 유명세를 치르면서 대전의 대표적인 맛으로 떠올랐다. 성심당의 매출액이 최근 대기업인 파리바게트와 뚜레주르의 매출을 합친 것보다 더 많은 것으로 발표되면서 대전시민들을 놀라게 하기도 했다.대전시가 26년 만에 지역 대표음식을 전면 개편하면서, 새 브랜드 '대전의 맛'을 공식 출범시켰다.시는 성심당을 포함해 다양한 빵집에서 굽는 대전빵과 함께 칼국수·두부두루치기를 '대전의 맛 3선'으로 최종 지정했다.지난 10일 '2026년 제1회 대전 대표음식육성위원회'를 개최하며 시민 선호도가 뚜렷한 음식들을 확정했다.전문가 자문과 함께 시민 설문조사 결과를 반영해 기존 대전 6미(味)를 포함한 11개 후보군을 도출하고 선정 절차를 진행했다.총 4314명이 참여한 온·오프라인 조사 결과 △대전빵 △칼국수 △두부두루치기가 모두 상위권을 차지하며 시민 선호도가 높게 나타났다.상위 3개 음식은 온라인 기준 68%, 오프라인 기준 81%의 높은 득표율을 기록하며 대표음식으로서의 상징성을 확보했다.또 브랜드 명칭은 시민 선호조사 결과 '대전의 맛'이 61%의 지지를 얻어 최종 선정됐다.지난 2000년 선정된 대전의 6미는 △숯골냉면 △구즉도토리묵 △대청호민물고기매운탕 △삼계탕 △돌솥밥 △설렁탕 이었다.위원회 관계자는 "이번 3선 지정과 함께 향후 '대전 시민이 사랑하는 음식'을 추가 발굴하는 등 음식 브랜드 체계를 단계적으로 확대해 나가기로 했다"고 밝혔다.이번에 선정된 '대전의 맛 3선' 도 지역에서 발굴한 새로운 음식이 아니고 오래전부터 시민들의 애환과 노고를 달래왔던 음식들이다.대전의 빵도 수십년전부터 성심당을 포함한 대전빵집들이 서울의 유명 빵집과의 경쟁에서 품질과 맛으로 살아남은 결과다. 이 사실이 최근 전국적으로 알려지면서 유명세를 타고 있을 뿐이다.칼국수도 마찬기자다. 6·25전쟁 때 유엔 구호품을 대전역에 떨구었는데 대표적인 구호품이 당시로선 엄청 귀했던 밀가루였다. 그래서 대흥동 등 대전 곳곳에는 유명 칼국수집이 많다.두부두루치기는 1970~1980년대 부터 주머니가 얄팍했던 서민과 대학생들의 사랑을 받았던 단골음식이자 안주였다. 지금도 은행동 등 대전 구도심과 둔산신도시 등의 맛집들이 사랑을 받고 있다.최동규 대전시 체육건강국장은 "이번 개편은 전문가 판단에만 의존했던 기존 방식에서 벗어나 시민 참여를 기반으로 대표음식을 선정했다는 점에서 의미가 크다"며 "대전빵, 칼국수, 두부두루치기를 중심으로 한 '대전의 맛' 브랜드를 체계적으로 육성해 대전을 대표하는 음식관광 자원으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.