흩어진 검사 한곳으로, 부산항 물류 속도전 나선다

분산된 세관 기능 통합해 물류 동선 단순화

신항·진해신항 잇는 핵심 인프라 구축

[260413 보도사진] 협약식 단체사진 0 부산항만공사(왼쪽 6번째 송상근 사장)는 13일 부산본부세관(왼른쪽 7번째 유영한세관장)과 부산항 진해신항의 통합물류 체계를 견고히 하고, 부산항을 세계 최고 수준의 스마트 메가포트로 육성하기 위한'부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약'을 체결했다./조영돌 기자

부산항 진해신항 개발의 핵심 과제로 꼽히는 물류 효율화 사업이 본격화한다. 부산항만공사와 부산본부세관이 세관 통합검사장 구축에 손을 맞잡으면서 부산항 물류 체계 전반의 속도와 효율을 끌어올릴 기반이 마련됐다.부산항만공사(BPA)는 13일 부산본부세관과 세관 통합검사장 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 진해신항을 첨단 물류 중심지로 육성하기 위한 기반 조성의 하나다.현재 부산항은 세관 검사장이 여러 곳에 분산돼 있어 화물 이동과 검사 과정에서 추가 시간과 비용이 드는 구조다. 통합검사장이 구축되면 화물은 한 공간에서 검사와 반출 절차를 함께 처리할 수 있게 돼 물류 흐름이 한층 간결해질 전망이다.특히 통합검사장은 신항과 진해신항 사이에 들어서 두 항만을 잇는 핵심 축 역할을 하게 된다. 진해신항이 앞으로 확장되더라도 물류 흐름이 끊기지 않도록 설계된 점도 특징이다.물류 업계는 이번 조치가 항만 운영 경쟁력을 높이는 전환점이 될 것으로 보고 있다. 통관 지연이 곧 물류비 증가로 이어지는 만큼 검사 절차를 줄이고 이동 동선을 단순화하는 것이 비용 절감과 처리 속도 개선으로 직결되기 때문이다.송상근 부산항만공사 사장은 "통합검사장은 단순한 시설이 아니라 부산항 물류 시스템 전체를 바꾸는 인프라"라며 "진해신항 시대를 대비한 선제적 투자"라고 말했다. 이어 "신속한 통관은 스마트 항만의 핵심 요소"라며 "세계적인 메가포트와 경쟁할 수 있는 환경을 갖추겠다"고 밝혔다.