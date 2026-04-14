닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 부산

흩어진 검사 한곳으로, 부산항 물류 속도전 나선다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260414010004268

글자크기

닫기

조영돌 기자

승인 : 2026. 04. 14. 14:23

분산된 세관 기능 통합해 물류 동선 단순화
신항·진해신항 잇는 핵심 인프라 구축
[260413 보도사진] 협약식 단체사진
부산항만공사(왼쪽 6번째 송상근 사장)는 13일 부산본부세관(왼른쪽 7번째 유영한세관장)과 부산항 진해신항의 통합물류 체계를 견고히 하고, 부산항을 세계 최고 수준의 스마트 메가포트로 육성하기 위한'부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약'을 체결했다./조영돌 기자
부산항 진해신항 개발의 핵심 과제로 꼽히는 물류 효율화 사업이 본격화한다. 부산항만공사와 부산본부세관이 세관 통합검사장 구축에 손을 맞잡으면서 부산항 물류 체계 전반의 속도와 효율을 끌어올릴 기반이 마련됐다.

부산항만공사(BPA)는 13일 부산본부세관과 세관 통합검사장 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 진해신항을 첨단 물류 중심지로 육성하기 위한 기반 조성의 하나다.

현재 부산항은 세관 검사장이 여러 곳에 분산돼 있어 화물 이동과 검사 과정에서 추가 시간과 비용이 드는 구조다. 통합검사장이 구축되면 화물은 한 공간에서 검사와 반출 절차를 함께 처리할 수 있게 돼 물류 흐름이 한층 간결해질 전망이다.

특히 통합검사장은 신항과 진해신항 사이에 들어서 두 항만을 잇는 핵심 축 역할을 하게 된다. 진해신항이 앞으로 확장되더라도 물류 흐름이 끊기지 않도록 설계된 점도 특징이다.

물류 업계는 이번 조치가 항만 운영 경쟁력을 높이는 전환점이 될 것으로 보고 있다. 통관 지연이 곧 물류비 증가로 이어지는 만큼 검사 절차를 줄이고 이동 동선을 단순화하는 것이 비용 절감과 처리 속도 개선으로 직결되기 때문이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "통합검사장은 단순한 시설이 아니라 부산항 물류 시스템 전체를 바꾸는 인프라"라며 "진해신항 시대를 대비한 선제적 투자"라고 말했다. 이어 "신속한 통관은 스마트 항만의 핵심 요소"라며 "세계적인 메가포트와 경쟁할 수 있는 환경을 갖추겠다"고 밝혔다.
조영돌 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기