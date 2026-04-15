중동전쟁으로 몸값 오른 ‘비닐’ 구입비, 경기도가 지원합니다

농식품 포장재 지원에 40억원 투입…350억원 규모 저리대출도 시행

불꺼진 비닐봉투 제조 공장 작업대 0 지난달 24일 중동 사태에 따른 폴리에틸렌 등 원료 수급 불안 영향으로 최근 일시적으로 인원 감축 운영에 들어간 경기 안산시의 한 비닐봉투, 종량제 봉투 제조 공장 내 가공 작업대의 불이 꺼져있다. /연합

경기도가 중동 전쟁으로 인한 원자재 가격과 물류비 상승으로 어려움을 겪는 도내 농업인과 농식품 생산업체를 대상으로 총 390억원 규모의 지원책을 마련했다.경기도는 이달부터 농어업분야 비상대응반을 운영하며 현장 모니터링을 실시한 결과, 포장재 가격 인상 등으로 인해 농산물과 식품 제조업체들이 어려움을 겪고 있는 것으로 나타나 포장재 구입비 지원과 저리 대출 등 다양한 방안을 추진한다고 15일 밝혔다.포장재 지원 사업은 수출농식품, 도매시장 출하용, 경기도지사 인증 G마크 농산물, 로컬푸드 등 네 분야로 나뉘며, 총 40억원이 투입된다. 이를 통해 농업경영체의 생산비 절감과 경영 안정에 실질적인 도움을 제공한다는 계획이다.아울러 농업농촌진흥기금 350억원을 활용한 농어업 긴급경영자금 저리 대출도 시행한다. 연 1%의 금리로 개인은 최대 6000만원, 법인은 2억원까지 지원받을 수 있다. 이 밖에 무역위기 대응 K-푸드 글로벌 수출시장 다변화 사업과 비관세장벽 해소 지원사업을 통해 도내 농식품의 해외 진출과 판로 확대를 도모하고 있다.양희종 안성인삼농협 조합장은 "중동 전쟁의 영향으로 수출용 파우치 등 포장재 가격이 약 20% 이상 상승하고, 베트남과 튀르키예로의 물류비도 각각 25%, 150% 급등했다"며 "원자재 수급 불안으로 제품 생산 차질 우려가 커지는 등 현장의 어려움이 크다"고 현장 상황을 전했다.박종민 도 농수산생명과학국장은 "현장 의견 수렴 결과 최근 원유 수급 차질과 물류비 상승으로 농업인과 농식품 기업들이 큰 고통을 겪고 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀를 기울여 경기 농식품의 국내외 시장 경쟁력 유지를 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.