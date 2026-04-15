HD현대, 30개국 NATO 대사단에 K-조선 경쟁력 소개

14일 대사단 판교 GRC 방문

사진 2. 나토 주재 30개국 대사단이 14일(화) 경기도 판교의 HD현대 글로벌 R&D센터의 아산홀에서 회사 관계자로부터 HD현대의 미래 비전과 기술 역량에 대한 설명을 듣고 있다 0 나토 주재 30개국 대사단이 14일 경기도 판교의 HD현대 글로벌 R&D센터의 아산홀에서 회사 관계자로부터 HD현대의 미래 비전과 기술 역량에 대한 설명을 듣고 있다. /HD현대

HD현대가 북대서양조약기구(NATO) 주재 30개국 대사단에 조선 미래 비전과 첨단 기술력을 소개했다.15일 HD현대에 따르면 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등 나토 주재 30개국 대사는 지난 14일 경기도 판교의 GRC를 방문했다.나토 주재 대사 일행은 나토와 한국간 협력 방안 모색을 위해 방한했다. 나토 주재 대사는 각 회원국이 나토 본부에 파견한 최고위 외교관이다. 자국을 대표해 나토의 모든 정치·군사 의사결정 과정에 참여하는 핵심 역할을 수행한다.대사 일행은 구축함, 호위함, 잠수함 및 무인수상정 등 HD현대중공업이 개발한 함정들과 인공지능(AI) 기술이 접목된 자율운항 기반의 미래형 선박들의 개발 현황에 대한 설명을 들었다.이어 일행은 HD현대와 정주영 창업자의 역사와 철학을 알 수 있도록 구성한 역사관인 '청운홀'을 찾았다. 이곳에서 미래 비전 영상을 시청하고 HD현대의 과거, 현재 그리고 미래 비전에 대한 설명을 들었다.또 디지털융합센터를 찾아 AI 기반의 함정 솔루션과 하이브리드 전기추진 선박, 디지털트윈 가상 시운전 등 HD현대의 기술 역량을 직접 확인했다.HD현대중공업 함정사업본부장 박용열 부사장은 "K-방산에 대한 국제적인 관심이 높아지고 있는 가운데, 우리나라 대표 해양 방산 기업으로 세계 최강의 군사 동맹인 나토의 대사들에게 직접 우리의 기술력과 역량을 알릴 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며, "HD현대중공업은 세계 각국과 첨단 해양방산 분야 협력을 넓히는 데 박차를 가할 것"이라고 말했다.한편 지난달 31일에는 25개국 주한 외국무관단 30여명이 HD현대중공업 울산 본사를 방문했다. 무관단은 조선소와 함정 건조 현장을 둘러보고, 상선과 함정 분야 첨단 기술에 깊은 관심을 보였다.