해경정비창·HD현대삼호, 지역경제·해양안전 협력 강화…“상생 모델 구축”

해양환경 보호와 산업현장 안전관리 실질적인 성과 기대

업무협약 체결 완료 후 기념사진 0 해양경찰정비창이 지난 14일 사회적 가치 실현과 지역 상생 협력 강화를 위해 HD현대삼호와 업무협약(MOU)을 체결했다. /해양경찰정비창

해양경찰정비창이 HD현대삼호와 손잡고 지역경제 활성화와 해양 안전 강화를 위한 협력에 나섰다.해양경찰정비창은 지난 14일 HD현대삼호와 사회적 가치 실현 및 지역 상생 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약은 공공기관과 민간기업 간 협력 체계를 구축해 지역경제 활성화는 물론 해양 환경 보호와 산업현장 안전관리 등 다양한 분야에서 실질적인 성과를 도출하기 위해 추진됐다.이번 협약에 따라 양 기관은 △지역경제 활성화를 위한 공동프로그램 운영 △사회공헌 활동 협력 △해양 환경오염 예방 및 대응 △안전사고 예방 및 안전관리 △대외협력 및 기술 노하우 공유 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.특히, 해양경찰정비창은 국가기관으로서의 전문성과 행정 역량을 바탕으로 정책적 지원을 담당하고, HD현대삼호는 조선·정비 분야의 기술력과 현장 경험을 활용해 구체적인 실행 사업을 추진할 예정이다.이 같은 협력 구조는 단순한 선언적 협약을 넘어 실제 지역 산업과 안전 분야에 영향을 미칠 수 있는 '실행형 상생 모델'로 평가된다. 최근 산업현장 안전과 해양 환경 보호에 대한 사회적 요구가 높아지는 상황에서, 양 기관의 협력이 관련 분야 개선에도 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 기대된다.또 이번 협약을 계기로 양 기관은 지역사회와의 연계를 강화하고 지속 가능한 협력 기반을 마련해, 지역 안전 문화 확산과 해양산업 발전에도 기여할 방침이다.안교진 해양경찰정비창장은 "이번 협약을 통해 양 기관이 함께 지역사회 발전과 안전 문화 확산에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 상생 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.