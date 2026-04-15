해경정비창·HD현대삼호, 지역경제·해양안전 협력 강화…“상생 모델 구축”

해양경찰정비창은 지난 14일 HD현대삼호와 사회적 가치 실현 및 지역 상생 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약은 공공기관과 민간기업 간 협력 체계를 구축해 지역경제 활성화는 물론 해양 환경 보호와 산업현장 안전관리 등 다양한 분야에서 실질적인 성과를 도출하기 위해 추진됐다.
이번 협약에 따라 양 기관은 △지역경제 활성화를 위한 공동프로그램 운영 △사회공헌 활동 협력 △해양 환경오염 예방 및 대응 △안전사고 예방 및 안전관리 △대외협력 및 기술 노하우 공유 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.
특히, 해양경찰정비창은 국가기관으로서의 전문성과 행정 역량을 바탕으로 정책적 지원을 담당하고, HD현대삼호는 조선·정비 분야의 기술력과 현장 경험을 활용해 구체적인 실행 사업을 추진할 예정이다.
이 같은 협력 구조는 단순한 선언적 협약을 넘어 실제 지역 산업과 안전 분야에 영향을 미칠 수 있는 '실행형 상생 모델'로 평가된다. 최근 산업현장 안전과 해양 환경 보호에 대한 사회적 요구가 높아지는 상황에서, 양 기관의 협력이 관련 분야 개선에도 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
또 이번 협약을 계기로 양 기관은 지역사회와의 연계를 강화하고 지속 가능한 협력 기반을 마련해, 지역 안전 문화 확산과 해양산업 발전에도 기여할 방침이다.
안교진 해양경찰정비창장은 "이번 협약을 통해 양 기관이 함께 지역사회 발전과 안전 문화 확산에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 상생 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.