금호타이어, ‘타이어프로 플러스’ 출범…구매부터 관리까지 통합 플랫폼 구축

온라인몰·멤버십 결합…O2O 넘어 ‘고객 경험 중심 서비스’로 전환

장착·보관·점검까지 원스톱 제공…전국 매장 네트워크 연계 강화

구독형 서비스 확대…타이어 시장 ‘관리 중심’ 패러다임 대응

[사진] 금호타이어, 타이어프로 플러스 출시 0 타이어프로 플러스 출시./금호타이어

금호타이어가 유통 플랫폼을 전면 개편하고, 구매 이후 관리까지 아우르는 통합 서비스 체계를 구축했다. 단순 제품 판매를 넘어 고객 경험 전반을 관리하는 플랫폼으로 전환하겠다는 전략이다.금호타이어는 온·오프라인 통합 서비스인 '타이어프로 온라인몰'을 리뉴얼하고 멤버십 기능을 결합한 '타이어프로 플러스(TIREPRO+)'를 출시했다고 15일 밝혔다. 타이어 구매부터 장착, 사후 관리까지 전 과정을 하나의 흐름으로 연결한 것이 특징이다.소비자는 온라인에서 제품을 선택한 뒤 전국 타이어프로 매장과 연계된 네트워크를 통해 장착 및 관리 서비스를 받을 수 있다. 당일 및 휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행 등 다양한 편의 서비스도 함께 제공된다.사후 관리 기능도 강화됐다. 상시 할인 혜택과 함께 공기압·마모도 점검 등 '6대 무상 점검' 서비스를 제공하고, 디지털 워런티 시스템을 도입해 구매 이후 관리까지 체계적으로 지원한다.금호타이어는 이를 통해 전국 유통망과 온라인 플랫폼을 유기적으로 연결하고, 매장별 특화 서비스 운영을 기반으로 고객 접점을 확대한다는 계획이다. 데이터 기반 맞춤형 서비스 역량을 강화해 장기적인 고객 경험을 관리하는 구조로 전환하는 것이 목표다.플랫폼 기반 서비스 확장도 병행한다. 회사는 최근 월 구독 형태의 타이어 관리 프로그램 '또로로로 구독서비스'를 도입했다. 해당 서비스는 타이어 장착부터 정기 점검, 위치 교환, 휠 얼라인먼트 등 관리 서비스를 포함해 초기 구매 부담을 낮추고 유지관리 중심의 소비 방식에 대응한다.금호타이어는 이번 플랫폼 출시를 기념해 5월 14일까지 신규 가입 고객 대상 할인, 추천인 혜택, 한정 특가 이벤트 등을 진행하며 초기 고객 유입 확대에 나선다.김성 금호타이어 한국영업부문장 상무는 "타이어프로 온라인몰은 전국 유통망과 연계된 플랫폼으로 단순 판매 채널을 넘어 고객 유입과 매출을 동시에 확대하는 핵심 거점"이라며 "앞으 서비스를 고도화해 고객 중심의 타이어 구매 및 관리 환경을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.